Enefit Green: ветропарки приносят пользу всему обществу

1% выручки от производства электроэнергии поступает местным самоуправлениям, расположенным вблизи наземных ветряных электростанций. До половины этих средств распределяют между местными жителями. Так, при средней цене в 100 евро/МВт·ч на электроэнергию ветропарка Сопи-Тоотси, созданного Enefit Green, община Тоотси в Пярнумаа будет получать около 650 000 евро поддержки в год. При этом люди, живущие на расстоянии до 2 км, будут получать до шестикратного размера минимальной заработной платы в Эстонии (в настоящее время около 4350 евро), сказал Лаури Ульм, руководитель по ветроэнергетике Enefit Green.

Лаури Ульм, руководитель по ветроэнергетике Enefit Green. Фото: Enefit Green

По словам Ульма, от ветряных электростанций в итоге выигрывает все общество, ведь все хотят, чтобы электроэнергия была по карману и производилась экологичным, то есть не загрязняющим способом. А ветер как неисчерпаемый углеродно-нейтральный ресурс создает для этого в Эстонии идеальные возможности.

«Последние несколько лет счета за электроэнергию показали всем нам, что энергии недостает, и что лучшим решением для доступного и стабильного электроснабжения является возобновляемая энергия. Этот год наглядно продемонстрировал, насколько существенно опускается в ветреную погоду цена на электроэнергию на бирже. Поэтому все потребители только выиграют от возобновляемой энергии, если строить новые ветропарки», – подчеркнул он.

Если мы как общество хотим, чтобы в Эстонию приходили новые иностранные компании и создавали здесь собственное производство, или хотим в будущем сами производить водород, то нам нужна зеленая электроэнергия. Одной из основ для того, чтобы Эстония стала привлекательным местом для предприятий будущего, является производство зеленой электроэнергии, поскольку и потребители, и организации, финансирующие производство продуктов и услуг, требуют экологической устойчивости – т.е. зеленой электроэнергии.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Недавно принятый закон Эстонской Республики гласит, что теперь 1% оборота от производства электроэнергии будет поступать в местные самоуправления, расположенные вблизи наземных ветропарков. До половины этих средств должно распределяться между местными жителями, проживающими рядом с ветропарком. С новым законом можно ознакомиться здесь

Морские ветропарки принесут миллионы евро в бюджет местных самоуправлений

Положительная сторона вопроса об электроэнергии состоит в том, что в Эстонии ее хорошо умеют превращать в тепло с помощью тепловых насосов или радиаторов, а на наших шоссе заметно все больше электромобилей. Это означает, что в ближайшие годы можно ожидать продолжения роста потребления электроэнергии.

В случае внедрения как наземных, так и морских ветропарков сотни людей будут заняты в период строительства, а затем еще десятки людей на суше и сотни подрядчиков в море. Таким образом, они создадут новые рабочие места, причем, как правило, хорошо оплачиваемые. Enefit Green сообща с Tuuleenergia Assotsiatsioon (Ассоциацией ветроэнергетики) сотрудничает с профессиональными училищами в Пярну и Курессааре для подготовки необходимых специалистов.

В случае как наземных, так и морских ветропарков выиграют местные самоуправления, даже если их граница удалена на десятки километров. Поэтому строительство морского ветропарка в Рижском заливе будет ежегодно приносить выгоду Кихну, Пярну и Хяэдемеэсте. Если в случае с наземного ветропарка Сопи-Тоотси ожидаемый годовой доход для общины был близок к 650 000 евро, то в случае морских ветропарков, по словам Ульма, ежегодная сумма составит уже миллион.

Первый проект гибридной ветровой и солнечной энергетики Enefit Green в Пуртсе недавно завершился, и теперь система проходит испытания. Фото: Enefit Green

Первый гибридный проект по возобновляемой энергии в Ида-Вирумаа, следующий готовится в Пярнумаа

По словам Ульма, первый проект гибридной ветровой и солнечной энергетики Enefit Green в Пуртсе недавно завершился, и теперь система проходит испытания. Мощности энергетического парка в Пуртсе включают 21 МВт ветровой и 24 МВт солнечной энергии. Следующий планируемый гибридный парк в Вяндра (Пярнумаа) – уже во много раз больше: 60 МВт от ветра и 90 МВт от солнца. «В случае гибридных проектов мы используем для ветрогенераторов и солнечных батарей одну и ту же точку подключения, тем самым экономя как на подключении, так и на строительстве подстанций. На данный момент проект в Вяндра все еще находится на стадии планирования, но мы уверены, что он может стать одним из первых, которые выиграют от небольшого ускорения процесса планирования со стороны Правительства Республики», – отметил Ульм.

Четкая цель: польза для местного сообщества, например новая автомагистраль или оживление деловой активности

По словам Ульма, одним из важнейших принципов Enefit Green в развитии возобновляемой энергетики является партнерство с местным сообществом. Это означает: если проект может дать синергетический эффект, включающий пользу для местных жителей, они будут рады его реализовать. Например, в случае гибридного парка в Сопи-Тоотси через ветропарк была проложена дорога, которая поступит в общественное пользование и сэкономит местным жителям около 10–20 минут пути до Таллинна.

Кроме того, развитие возобновляемой энергетики стимулирует развитие местного бизнеса. Проект возобновляемой энергетики в Сопи-Тоотси, по словам Ульма, покроет почти десятую часть текущего потребления электроэнергии в Эстонии, задействовав площадь в несколько тысяч гектаров, предоставляющую много места для одновременного развития других отраслей. «Мы считаем, что в сотрудничестве с самоуправлением Пыхья-Пярнумаа можно создать на этой территории ценность и развивать как поселок Тоотси, так и территорию ветропарка, например, построить на ней индустриальные парки. В будущем и сеть централизованного теплоснабжения поселка Тоотси сможет получать тепло от «зеленой» электроэнергии, которая производится тепловыми насосами, а не сжиганием торфа. И это лишь несколько примеров. Возникает много возможностей для развития местного бизнеса и сотрудничества с местным сообществом, и они нередко связаны с местной средой и потребностями этого сообщества», – сказал Ульм.

Кроме того, Enefit Green обеспечивает подачу электроэнергии в радиусе шести километров от подстанции Сопи-Тоотси и в пределах 20 МВт по прямой линии, т.е. без сетевой платы. Не меньший интерес проявляют местные жители и к развитию ветропарка Ристи в Ляэнемаа, где промышленные предприятия Паливере готовы потреблять больше электроэнергии, но местная сеть, к сожалению, этого не позволяет.

Ветропарки не оказывают существенного негативного воздействия на окружающую среду

Любая деятельность человека оказывает воздействие на окружающую среду, однако крайне важно следить за тем, чтобы это воздействие не превышало пределов толерантности среды. По словам Ульма, выражение «значительное негативное воздействие на окружающую среду» следует из принципов оценки экологического воздействия, согласно которым никакая антропогенная деятельность не должна превышать этот предел толерантности. Так, в случае птиц первой категории охраны (орланы-белохвосты, черные аисты и т.д.) возможная гибель из-за ветропарка единственной особи может означать значительное негативное воздействие на окружающую среду, которое необходимо предотвратить. Однако для некоторых других видов это может означать допустимость некоторого беспокойства. Например, если журавли, которые всегда избегают ветряков, могут использовать другие районы во время осенней миграции, то строительстве ветряков не окажет существенного негативного влияния на их популяцию.

В отношении людей в случае ветряной электростанции в первую очередь рассматриваются шум и затенение. Нормы шума установлены законом и не должны превышаться. «В своих разработках мы всегда планируем ставить ветряные турбины еще дальше от жилых зданий, чем того требуют нормы, чтобы минимизировать шум», — сказал Ульм.

Строительство ветропарка Enefit Green в Палдиски Харьюмаа было завершено в 2012 году. Фото: Jarek Jõepera

Применяются лучшие доступные технологии и знания высокого уровня

В случае ветряных электростанций, по словам Ульма, самая низкая себестоимость производства электроэнергии обеспечивается самыми новыми технологиями. «Мы используем современные ветряные турбины, которые имеют длительный срок службы (до 35 лет), сниженные показатели шума и производятся с минимально возможным экологическим воздействием. В будущем это также будет означать полную перерабатываемость лопастей ветрогенераторов», — сказал Ульм.

По его словам, в команде Enefit Green работают лучшие специалисты и эксперты отрасли, т.е. компания может передавать местным самоуправлениям и сообществам накопленный за годы работы опыт. «Мы не разрабатываем систему анализа или стратегию, а по каждому проекту отдельно обсуждаем с представителями местных сообществ, в чем состоят их конкретные потребности и какие выгоды может принести им развитие возобновляемой энергетики, помимо прямой финансовой выгоды», — заявляет Ульм.

Помимо экспертов отрасли, работающих в Enefit Green, к проектам привлекают партнеров и специалистов из тех областей, где уже наработан опыт. И не всегда это означает именно зарубежных партнеров – грамотных и добросовестных специалистов можно найти, например, в TalTech, Eesti Maaülikool или в какой-либо эстонской компании. Например, логика управления гибридным парком Пуртсе была разработана учеными TalTech Яако Килтером и Танелем Сарнетом.

В конце лета первая ветряная электростанция Enefit Green в Толпанвааре, Финляндия, передала в сеть первую электроэнергию. Парк из 13 ветряных турбин начнет полностью производить электроэнергию в конце 2023 года. Фото: Enefit Green

Однако нам необходимы и те знания, которых у Эстонии пока нет, и конкретно при развитии морских ветряных электростанций полезен опыт других стран. «Учет миграции птиц, необходимый для развития морского ветропарка в Рижском заливе, мы ведем в сотрудничестве с зарубежными учеными и по совершенно новой для Эстонии методике: всех замеченных птиц фотографируют, а затем идентифицируют по фотографиям. Для более точного изучения материковых птиц мы рассматриваем возможность задействовать такие камеры в пилотном режиме на суше, где они также помогут отслеживать и идентифицировать птиц. Это достаточно новые технологии, поэтому необходимо проверить их надежность, чтобы упростить работу орнитологов», — прокомментировал Ульм.