В Эстонии появилась платформа для обучения AML-офицеров: рассказываем, почему это нужно компаниям

О том, как EdTech-решения меняют AML-ландшафт Эстонии, мы поговорили с исполнительным директором эстонской образовательной платформы AML Certification Centre Андреем Срибным.

Появление новых криптовалют и цифровых активов ставит новые вызовы перед специалистами по AML/CTF (борьба с отмыванием денег и финансирование терроризма).

Эстония уже 25 лет активно работает в сфере AМL/CTF, создавая лучшие практики и новые решения. Однако последние годы требуют от индустрии адаптироваться и принимать решения еще быстрее. Одним из вызовов стала растущая потребность в AML офицерах при отсутствии систематического образования.

В феврале 2024 года мы запускаем образовательную онлайн-платформу для AML-офицеров в Эстонии. Она позволит специалистам получать сложные навыки по борьбе с отмыванием денег онлайн и рассчитана на три уровня обучения. Банки и корпорации смогут подключиться к платформе через открытый API. Для нас особенно важно, что платформа создана для эстонского рынка и учитывает специфику ЕС, наши законы и кейсы, поэтому ее можно использовать в реальном бизнесе с первого дня.

Как будет построена платформа? Что значит три уровня обучения?

Основная проблема рынка AML сегодня это отсутствие систематического образования - не хватает программ и общепризнанных сертификатов. Поэтому мы мысленно разделили задачу обучения такого специалиста на три этапа, и реализовали их в своей платформе.

Первый этап - это основы, он дает знание о методах, подходах и практиках Anti financial crime. Этот этап нужен тем, кто начинает карьеру, или непрофильным сотрудникам корпораций как обучающий курс. Это экономит деньги и время.

Второй этап углубленный - мы постепенно расширяем набор инструментов и даем больше специфики по юрисдикциям. После этого специалист уже может уверенно работать ассистентом второй линии защиты в AML/CTF.

И третий этап - продвинутый, для специалистов высокого уровня, которые используют самые сложные методы с учетом опыта и новых практик. На всех этапах мы учим главное - находить и использовать актуальную информацию, потому AML-офицер это про непрерывное обучение.

То есть это и B2B и B2C-решение. Если говорить о бизнесе, кому вы его адресуете в первую очередь?

Конечно это банки и крипто компании, у них большой объем транзакций и высокая потребность в AML-офицерах. Они учат сотрудников систематически, и мы стремимся стать их самым надежным партнером. Также мы планируем работать с инвестиционными фондами, провайдерами электронных денег и компаниями из сферы гэмблинга.

Для некоммерческих организаций у нас есть специфический курс по риск-менеджменту. Мы в целом ориентируем нашу продуктовую линейку на риск-оценку Еврокомиссии и нашу региональную риск-шкалу. Но есть одна индустрия, про которую часто забывают, а мы видим рост рисков, связанных с отмыванием денег, а значит и спрос на сервис по противодействию таким преступлениям. Это гэмблинг, сфера, связанная с казино и азартными играми. Она вполне может оказаться в поле зрения мошенников на фоне усиления регулирования в традиционных и крипто-финансах.

То есть вы будете учитывать специфику по странам и секторам?

Да, в Anti financial crime, то есть противодействие финансовым преступлениям, это критически важно - ориентироваться на юрисдикцию и сектор в оценке рисков и выборе подходов. Секторальная специфика рассматривается на продвинутом уровне. Мы учим анализировать подходы преступников в зависимости от отрасли. Почему это важно? Традиционные финансы и цифровые, операции с криптовалютами - здесь много общего, но есть ключевые различия. AML-офицер должен понимать, как устроен процесс «под капотом». Если мы говорим о крипто компаниях, то мы обучаем понимать, как работает технология, как проходят транзакции. Это позволяет видеть слабые места и защищать их. В банковской сфере вы анализируете источники транзакции, корреспондентом. В крипто финансах, когда платеж идет через блоки в блокчейне, вы имеете дело с другим уровнем анонимности и другим способом передачи информации. Мы помогаем сделать эту сферу прозрачнее.

Вы говорите, что обучение в AML это lifetime процесс. Почему?

Это работа на стыке финансов, права и экономической безопасности. Вы должны читать и понимать закон, быстро находить и применять все изменения, комментарии и новые директивы. AML-офицеры своей работой перекрывают источники дохода для преступников - звучит как работа супер-героев, и так оно и есть. Но преступники не стоят на месте, идут новые способы атак, мы находим новые способы борьбы, и это создает потребность в постоянном обучении. Поэтому мы решили предлагать банкам и крипто компаниям регулярный ретренинг для профильных и непрофильных специалистов. Фактически мы берем на себя задачу по обновлению и поддержанию в активном состоянии базы знаний по AML/CTF для таких клиентов. Будь то законодательство, кейсы, практика и многое другое, что нужно в работе.

Ваши выпускники получат сертификат об образовании или иной документ?

По окончании курса наши студенты получают Continuing Development Points, которые принимаются любой компанией, это аккредитованный сертификат. Но здесь у нас довольно большие планы, мы в процессе получения профильных сертификаций, чтобы сделать наш курс универсальным и актуальным для всех, кто хочет обучиться этой сложной профессии.

AML это большое сообщество? Как сейчас происходит обмен кейсами?

Мы бы хотели видеть больше нетворкинга здесь, особенно между частными специалистами, корпорациями и госсектором. Поэтому еще одна наша амбиция - создать комьюнити AML-офицеров, где мы сможем свободно обмениваться опытом. В первую очередь, хотим объединить усилия стран Балтийского региона, а затем и коллег из других частей ЕС. Сейчас у нас довольно большая база экспертов из Эстонии, Латвии и Литвы. В процессе создания курса мы общались со многими коллегами из разных частей мира, искали профильных специалистов под каждый модуль. И конечно эстонская школа AML сильна, это 25 лет работы и накопления опыта. Мы хотим развивать этот тренд.