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bauroc

8 апреля 2024 в 12:12









Центр упаковки Pakendikeskus прошел огонь и воду. Успешно.

В 2019 году в районе Суур-Сыямяэ встречались территории, уместные скорее в зоне из «Сталкера» Тарковского, чем в Эстонии XIX века: заброшенные кирпичные здания, залитые водой тоннели, апокалиптическая атмосфера остановившегося времени.

Однажды компании Pakendikeskus стало ясно, что здесь стоит построить новое складское и коммерческое здание, а также магазин, представительство, арендные помещения и логистический центр. Настало время перемен.

Лаури Мааринг, член совета AS Pakendikeskus, рассказывает об истории выбора здания: в прошлом компания пользовалась услугами разных поставщиков складских услуг, однако по мере роста объемов регулярная транспортировка между складами стала обременительной, и было решено открыть собственный логистический центр. «Коробки из гофрокартона, скотч, оберточные пленки, крепеж, канцелярские товары, упаковочные машины», – перечисляет он типовую продукцию, которая хранится в логистическом центре.

Полный ассортимент центра упаковки уже не вмещается в журнальную колонку, а компания, ориентированная на развитие, продолжает работать над новыми артикулами и группами. «Новый тренд — многоразовые коробки для переезда, которые мы сдаем в аренду. Это экологично и безотходно, коробки прочные, их можно ставить друг на друга. Кроме того, продолжает расти спрос на многоразовую посуду и стаканы – товарную группу, весьма популярную у спа-салонов, отелей и потребителей, празднующих день рождения», – описывает Мааринг.

Уникальный проект: сначала стеллажи, потом стены

По словам архитектора Guru Projekt Раду Рандера, на основе схемы, созданной главным архитектором Иво Ребасе, был разработан генеральный план нового здания Pakendikeskus, после чего можно было уже приступать к работе. «Здания не так часто проектируются изнутри наружу. Мы использовали модели BIM: в первую очередь задали систему складских стеллажей, зазоры между ними и общую планировку, а также переходы с одного склада на другой», — вспоминает он.

Лаури Мааринг отметил, что простаивающие складские площади — это чистые расходы, поэтому зазоры между полками должны быть оптимального размера.

При поиске места для здания сразу было учтено, что в скором времени потребность в площадях удвоится и понадобится пристройка.«В 2021 году была завершена первая очередь здания площадью 10 500 м 2, в ближайшее время она будет расширена еще на 8500 м 2», — говорит Мааринг.

Складские секции устроены с учетом норм пожарной безопасности. Кроме того, в здании запроектированы магазин, офис и арендные помещения концепции stock-office.

Заказчик, строитель и архитектор работали слаженно, и основным вызовом стал темп работы. «Мы заложили краеугольный камень 11 августа, а срок сдачи был в конце апреля нынешнего года. Здание большое, так что нам пришлось поднапрячься и принимать все решения так, чтобы уложиться в график. В отношении сроков это был один из моих самых сложных объектов», — признается Филип Клаар, руководитель проекта от застройщика Eventus Ehitus.

«Это было горячее время для всех, в том числе для нас. Но все же работа пошла хорошо», — резюмирует тему Лаури Мааринг.

Больших разрушений удалось избежать

В мае 2020 года новостные каналы заполонили репортажи о крупном пожаре – горела мусорная станция на улице Суур-Сыямяэ. Расстояние от здания Pakendikeskusдо станции переработки отходов Epler & Lorenz соответствует требованиям, но масштабный пожар перекинулся со станции на зону противопожарной защиты склада упаковочного центра.

«И все же худшее удалось предотвратить. Еще на этапе проектирования мы провели мозговой штурм, обсудив в том числе материал перегородок с тем, чтобы в случае пожара не разрушилось все здание. Пожар действительно произошел, а перегородки Вauroc выстояли, серьезных повреждений не было. В здании площадью 10 500 м 2пострадали только 800 м 2складского блока с наружными стенами из облегченных панелей», — рассказывает Раду Рандер. – Я тогда подумал: ведь по ту сторону противопожарной стены горел бумажный материал, удивительно, что стена выдержала».

«Если бы перегородка не выстояла, мы бы потеряли следующие две зоны хранения, так что это дорогого стоило», — добавил Лаури Мааринг.

Какие температуры были в здании в момент пожара, видно и сейчас по деформированным стальным фермам.

«При строительстве все было сделано правильно и, как мы видим, качественно», — соглашается Филип Клаар. – Здание разделено на противопожарные зоны стенами из блоков Вauroc, на крыше разделители из стекловолокна, и в целом оно выдержало пожар намного лучше, чем предписывали требования. Стены, которые согласно проекту должны были продержаться часа два, противостояли огню в течение полутора суток, пока пожар не был потушен. Это наглядно показывает важность правильного проектирования, строительства и выбора материала. И уже во время строительства нужно проверять, чтобы все было сделано правильно: каждый лишний воздушный зазор усилит распространение огня. Здесь этого не произошло. Еще одним бонусом стала скорость установки стеновых панелей Вauroc. Все ключевые конструкции у производителя уже имелись, причем по доступной цене».

В ожидании расширения

Pakendikeskusпродолжит расширяться – на данный момент уже одобрен проект восстановления, идет процедура выдачи разрешения на строительство. Архитектурный проект нового здания готов, проекты отдельных специфических частей в стадии завершения.

«Как только мы получим разрешение на застройку, можем начать закупки. Мы хотим приступить к строительству как можно скорее, потому что у нас серьезная нехватка площадей. Сейчас мы храним часть товаров в других местах, у сторонних поставщиков услуг, что, к сожалению, нарушает логистику», — признает Лаури Мааринг.

По мере расширения центра Pakendikeskus появятся пять новых складских зон, продолжающих логику существующего здания, с аналогичной системой стеллажей и противопожарных зон. «Единственное отличие заключается в том, что на этот раз мы будем строить внешнюю стену со стороны станции отходов, комбинируя панели Bauroc и волоконные плиты. Мы применяем материалы класса огнестойкости А. Такое решение является пожаробезопасным и отвечает требованиям Спасательного департамента», – резюмирует тему архитектор Раду Рандер.

Полезно знать! Строительство центра упаковки Заказчик: AS Pakendikeskus Архитектура: Guru Projekt (главный архитектор Иво Ребане), архитектор интерьеров представительства Сирле Ребане Застройщики: Eventus Ehitus (руководитель проекта Филип Клаар) и Nobe Сроки строительства: Август 2020 – Май 2121