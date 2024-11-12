Назад ST 12.11.24, 18:46 Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать? Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Какие рабочие процессы изменятся при использовании погрузчика?

Вилочный погрузчик способен значительно повысить производительность и эффективность рабочих процессов компании. Он помогает сократить время и усилия складского работника при перемещении тяжелых грузов, что повышает и производительность труда, и общую эффективность. При этом важно правильно выбрать модель погрузчика, чтобы он действительно упростил и скоординировал организацию работы.

Противовесный погрузчик предлагает возможность обработки различных материалов и грузов на складе, строительной площадке или производственном объекте. А значит, выбор подходящего погрузчика обеспечит компании эффективный подход к потребностям обработки различных материалов.

Основные факторы, которые нужно учитывать при выборе погрузчика

1. Среда

При выборе вилочного погрузчика важно определить, где, в каких условиях он будет использоваться. В первую очередь нужно определить, будет вилочный погрузчик работать в помещении или на улице, в среде со стабильной или переменной температурой, или вообще в особых условиях, какой будет поверхность - почва или пол, то есть насколько гибко должен адаптироваться погрузчик?

Лучшим выбором для помещений часто бывает электрический погрузчик. В основном это связано с отсутствием выхлопных газов и сильного шума при работе погрузчика.

Для наружных условий стало общепринятым выбирать двигатель внутреннего сгорания, то есть дизельный или газовый вилочный погрузчик. Но хотя на наружные условия эксплуатации (например, дождь, минусовые температуры) рассчитаны именно погрузчики с двигателем внутреннего сгорания, электрические подъемники быстро развиваются в направлении работы в любых условиях эксплуатации.

2. Грузоподъемность и высота подъема

При выборе вилочного погрузчика нужно оценить, какие грузы и на какую высоту ему предстоит поднимать. Погрузчики выпускаются с разной грузоподъемностью и высотой подъема. Поэтому обязательно проверьте, чтобы выбранный погрузчик соответствовал требованиям по максимальному весу и высоте, предусмотренным рабочей средой и процессами.

3. Ширина проходов и высота помещений

Подготовка к выбору модели вилочного погрузчика включает замеры ширины проходов в помещении. При этом нужно продумать маршрут, по которому должен двигаться погрузчик при работе, и указать самые низкие проходы, в которые он должен при необходимости пройти.

При узких проемах и большой высоте стеллажей может понадобиться подъемник, специально предназначенный для работы в таких условиях – ричтрак или узкопроходный погрузчик (англ. very narrow aisle ). В широких проходах можно использовать обычные противовесные погрузчики.

4. Источник питания и тип топлива

В зависимости от источника питания вилочные погрузчики делятся на три основных типа: электрические, дизельные и газовые. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от назначения использования.

Электрические погрузчики

Преимущества : электрический погрузчик отлично подходит для помещений, так как не выделяет выхлопных газов и работает не шумно. Как правило, электрические погрузчики конструируют из расчета на максимальный обзор для оператора. Новые погрузчики на литиевом аккумуляторе предлагают достаточно места для ног, потому что аккумулятор перенесен под днище. (Подробнее о литиевых аккумуляторах можно прочитать здесь>>) Техобслуживание электрических погрузчиков сравнительно экономично, потому что они имеют значительно меньше движущихся и, следовательно, изнашиваемых деталей, чем в случае ДВС.

: электрический погрузчик отлично подходит для помещений, так как не выделяет выхлопных газов и работает не шумно. Как правило, электрические погрузчики конструируют из расчета на максимальный обзор для оператора. Новые погрузчики на литиевом аккумуляторе предлагают достаточно места для ног, потому что аккумулятор перенесен под днище. (Подробнее о литиевых аккумуляторах можно прочитать здесь>>) Техобслуживание электрических погрузчиков сравнительно экономично, потому что они имеют значительно меньше движущихся и, следовательно, изнашиваемых деталей, чем в случае ДВС. Недостатки: электрические погрузчики требуют подзарядки, что может у неподготовленного пользователя привести к простою. Основные факторы, которые следует учитывать для обеспечения зарядки погрузчика – это время работы от аккумулятора и инфраструктура здания.

Дизельные погрузчики

Преимущества : высокая производительность и пригодность для перемещения тяжелых грузов - особенно хороши на открытом воздухе и на неровной поверхности. Кроме того, дизельные погрузчики могут подолгу работать без технических простоев.

: высокая производительность и пригодность для перемещения тяжелых грузов - особенно хороши на открытом воздухе и на неровной поверхности. Кроме того, дизельные погрузчики могут подолгу работать без технических простоев. Недостатки: уровень эмиссии выхлопных газов делает дизельный погрузчик непригодным для помещений. Кроме того, дизельные погрузчики производят значительный шум и вибрацию. Для заправки дизельного погрузчика обычно требуется либо локальная емкость, либо передвижные, доставляющие топливо на место. Плановое техобслуживание дизельных погрузчиков, как правило, дороже среднего – просто потому, что больше обслуживаемых деталей.

Газовые погрузчики

Преимущества : газовый погрузчик, пожалуй, наиболее гибок по отношению к среде, поскольку подходит и для внутреннего, и для наружного использования. Он тише дизельного погрузчика и производит меньше выхлопных газов.

: газовый погрузчик, пожалуй, наиболее гибок по отношению к среде, поскольку подходит и для внутреннего, и для наружного использования. Он тише дизельного погрузчика и производит меньше выхлопных газов. Недостатки: расход топлива у газового погрузчика зачастую больше, чем у дизельного, а доступ к газу может составить логистическую проблему. Высокий расход топлива газового погрузчика означает, как правило, время работы на одном баллоне порядка 2–3 часов. Заменить газовый баллон на машине несложно, однако обмен пустых баллонов на полные может оказаться сложным и неудобным с точки зрения логистики. Кроме того, обслуживание газового погрузчика заметно дороже среднего из-за большого количества обслуживаемых деталей.

5. Техобслуживание и эксплуатационные расходы

Срок службы и надежность подъемного устройства во многом определяются его регулярным обслуживанием. Электрические вилочные погрузчики с питанием от аккумулятора, как правило, дешевле обходятся в техобслуживании благодаря меньшему количеству движущихся частей. В случае свинцовых аккумуляторов для вилочных погрузчиков следует помнить, что ключом к продлению срока их службы являются зарядка с правильной регулярностью, а также поддерживание уровня воды в аккумуляторе. Литиевые аккумуляторы для электрических погрузчиков совершенно не требуют обслуживания и лучше выдерживают короткие зарядные циклы (англ. Opportunity charging ).Таким образом, они обеспечивают максимальное время работы вилочного погрузчика и долгий срок своей службы, да и техобслуживание требуется только самому погрузчику.

Регулярность обслуживания подъемного устройства обычно определяется производителем. В случае устройств с двигателями внутреннего сгорания хорошей практикой стала замена моторного масла и фильтров один раз в год или каждые 500 часов работы. Для подъемного оборудования, эксплуатируемого в тяжелых условиях или с высокой рабочей нагрузкой, интервал обслуживания устанавливается согласно инструкциям производителя и условиям эксплуатации.

6. Безопасность труда и эксплуатационные требования

При выборе вилочного погрузчика особое внимание следует уделять безопасности эксплуатации и специфическим требованиям. Кроме того, нужно заранее продумать потребность в специфических вспомогательных средствах. Хотя в большинстве случаев все необходимые подъемы могут быть выполнены с помощью вил и «сойдет», грейфер или подобное приспособление в долгосрочной перспективе поможет вам сэкономить тысячи евро в виде неповрежденных товаров и времени выполнения работ.

Если вилочные погрузчики и люди работают бок о бок, стоит подумать о внедрении световых и голосовых сигналов. Кроме того, в этом случае важны эргономичные решения, позволяющие сделать работу оператора более комфортной и безопасной. Производители со своей стороны делают все возможное для максимального комфорта оператора вилочного погрузчика, включая логичное расположение средств управления и хороший обзор. Все это обеспечивает безопасность и эргономику труда.

Тренды и прогнозы

В последние пять лет на рынке подъемного оборудования четко доминирует тенденция кросту внедрения электрической погрузочной техники. Этому тренду способствуют несколько факторов:

Необходимость снижения экологического воздействия: электрические погрузчики не производят выхлопных газов, что делает их привлекательными для складов и производств, где работа ведется в закрытых помещениях или экологичность имеет особое значение.

электрические погрузчики не производят выхлопных газов, что делает их привлекательными для складов и производств, где работа ведется в закрытых помещениях или экологичность имеет особое значение. Требование снижения шума: электрические погрузчики значительно тише дизельных и газовых, то есть улучшают условия труда за счет снижения шума.

электрические погрузчики значительно тише дизельных и газовых, то есть улучшают условия труда за счет снижения шума. Потенциальное сокращение эксплуатационных расходов: хотя первоначальная стоимость электрического погрузчика может быть выше дизельного или газового, его эксплуатационные расходы, как правило, ниже в силу меньшей потребности в энергии и обслуживании.

хотя первоначальная стоимость электрического погрузчика может быть выше дизельного или газового, его эксплуатационные расходы, как правило, ниже в силу меньшей потребности в энергии и обслуживании. Непрерывное развитие технологий: достижения в области аккумуляторных технологий позволили увеличить время автономной работы электрических погрузчиков и сократить время зарядки, что сделало их практичным решением даже в условиях интенсивной эксплуатации.

В Европе рост внедрения электрических подъемных технологий самый быстрый по сравнению с рынками Азии и США. Строгие стандарты по выбросам и экологическая сознательность значительно ускорили переход к электрическим решениям. В то же время дизельные и газовые погрузчики по-прежнему популярны на открытом воздухе и в отраслях промышленности, где требуется высокая грузоподъемность.

Однако, как уже было сказано, технологии развиваются очень быстро, и производители электропогрузчиков активно работают над тем, чтобы их устройства можно было использовать на открытом воздухе и в местах, где инфраструктура еще не выстроена. Например, ведущий азиатский производитель электрических погрузчиков и литиевых батарей E-P Equipment предлагает «быстрозаменяемые» аккуммуляторы. Помимо этого, компания разрабатывает аккумуляторный банк, который позволит быстро подзаряжать литиевые аккумуляторы там, где нет необходимой инфраструктуры или вообще подключения к бытовой электросети.

Поэтому при планировании покупки погрузчика действительно нужно проанализировать и тщательно продумать, какая машина принесет наибольший доход. Многое зависит от того, в какой среде работает вилочный погрузчик, какие грузы и как высоко он должен поднимать. Определившись с этим, будет проще решить, какой погрузчик лучше отвечает вашим потребностям и условиям работы – электрический, дизельный или газовый. Как и описано в статье, у каждого типа есть свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать. Однако то, что сознательный выбор с учетом специфики машины позволяет повысить производительность компании, а также ускорить рабочие процессы, не вызывает сомнений.

Разумеется, Laomaailm готов помочь в определении потребностей и правильном выборе. Свяжитесь с нами, и вместе мы точно выясним, какой именно погрузчик нужен вам для дальнейшей работы.