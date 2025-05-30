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  • KM
  • 30.05.25, 14:33

Каковы тренды сферы складского хозяйства сегодня и в будущем?

Направление сфере складского хозяйства задает целый ряд мегатрендов, таких как развитие технологии, глобализация, экологическая устойчивость, старение населения и изменение ценностных ориентиров. Эти тренды обуславливают необходимость цифровизации и автоматизации, интеграции зеленых технологий и развития навыков работников в соответствии с меняющимися требованиями.
Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • Светодиодная маркировка безопасности – это идеальное решение, если вам необходима долговечная и износостойкая маркировка на бетоне, стенах или других поверхностях. Зона ожидания выдачи товаров.
  • Foto: Laomaailm

Развитие оснащения складов в последние годы

В последние годы подходы к оснащению складов развиваются в сторону умных решений, гибкости и устойчивости. Автоматизированные стеллажные системы и использование роботов улучшили рабочие процессы, а модульные и эргономичные решения при необходимости обеспечивают возможность быстрой реорганизации. Использование светодиодного освещения (в том числе для маркировки безопасности) и перерабатываемых материалов помогает снизить воздействие на окружающую среду. Кроме того, в последнее время все больше внимания уделяется безопасности. Например, проецируемая маркировка безопасности является не только экологичной, но и износостойкой.​

Следование трендам в части цветов и материалов, используемых в рабочей среде

На складах главное внимание в основном уделяется функциональности, однако в последнее время все чаще учитывается и важность использования корпоративных тонов и способствующих безопасности цветов. Это наглядно свидетельствует о том, что эстетика играет большую роль, чем раньше, однако она все еще не является главным приоритетом.
Тем не менее, поскольку мегатренды в сфере складского хозяйства все больше фокусируются на автоматизации, цифровизации и устойчивости, в будущем все более важными факторами будут непосредственно процессы управления складами, и уже затем – выбор материалов и трендовых тонов. Хотя некоторые материалы, такие как композитные материалы и модульные системы, и способствуют гибкости и автоматизации складских систем, в основе данного тренда все равно лежит цифровизация технологий и процессов. Основой долгосрочной стратегии сферы складского хозяйства является поддержка именно таких технологических решений, так как они позволяют повышать эффективность и устойчивость управления складскими процессами.
Поддоны из легкого композитного материала стандарта EUR являются прочной и обеспечивающей многоразовое использование альтернативой традиционным деревянным поддонам.
  • Поддоны из легкого композитного материала стандарта EUR являются прочной и обеспечивающей многоразовое использование альтернативой традиционным деревянным поддонам.
  • Foto: Laomaailm

Использование устойчивых и экологичных материалов на складах

При выборе материалов важным фактором является экономическая эффективность. Если светодиодное освещение, хорошо утепленные стены и солнечные панели помогают снизить общий расход энергии в складским здании, то среди материалов для складских стеллажей традиционная нержавеющая сталь с точки зрения устойчивости по-прежнему остается наиболее эффективным материалом, поскольку она чрезвычайно устойчива к различным условиям окружающей среды и имеет длительный срок службы.
При выборе складской упаковки предпочтение все больше отдается экологичным материалам – складская упаковка и коробки все чаще изготовляются из переработанных пластиковых материалов. Кроме того, все чаще используются поддоны из легких композитных материалов, таких как стекловолокно, углеродное волокно или смесь пластиковых материалов. В части подъемного оборудования тренд на электрификацию также становится все более выраженным: литий-ионные аккумуляторы предлагают более энергоэффективное решение, а их использование приводит к снижению затрат на обслуживание и является более дружелюбной для рабочей среды альтернативой.
Тренд на автоматизацию, в свою очередь, предъявляет новые требования к материалам, используемым в решениях по складированию и для изготовления подъемного оборудования, поскольку важно учитывать не только долговечность и коррозионную стойкость, но и необходимость снижения весовых нагрузок для поддержки работы роботов и автоматизированных систем. В связи с этим мы видим все больше решений, в которых для повышения функциональности используются алюминий и композитные материалы, такие как стекловолокно и углеродное волокно.
Решение по автоматизированному вертикальному складу ONO Lean дает возможность использовать небольшую площадь пола с максимальной эффективностью.
  • Решение по автоматизированному вертикальному складу ONO Lean дает возможность использовать небольшую площадь пола с максимальной эффективностью.
  • Foto: Laomaailm

Умные решения для повышения эффективности работы складов

Поскольку размеры, функциональность и возможности складов могут сильно различаться, универсальных решений не существует. В зависимости от возможностей и потребностей могут использоваться различные решения, такие как автоматизированные стеллажные системы для оптимизации использования пространства и скорости, роботы и AMR (автономные мобильные роботы) для перемещения товаров и повышения точности, программное обеспечение (WMS, AI) для оптимизации рабочих процессов и инвентаризации склада, RFID и IoT для отслеживания товаров в режиме реального времени, экзоскелеты для снижения физической нагрузки на работников, а также умное освещение и управление окружающей средой для экономии энергии и улучшения рабочих условий.

Приятные сюрпризы для клиентов в этом году

В этом году Laomaailm планирует удивить клиентов целым рядом новых изделий и услуг. Одной из инноваций является Co-Bot – полуавтоматическая тележка для транспортировки поддонов нового поколения, быстрая и простая настройка и выгодная цена которой делают ее доступной даже для клиентов с небольшим бюджетом. Среди новинок подъемной техники можно выделить и электрический противовесный погрузчик с литиевой батареей, инновацией в случае которого является батарея, состоящая из элементов. Элементы можно заменять вручную, что упрощает зарядку и замену батарей, а также способствует использованию электрических погрузчиков даже в местах, где зарядка батарей на рабочей территории невозможна. Среди услуг в сфере складского хозяйства вы найдете как консультационную услугу и услугу по аренде, так и услугу по обслуживанию и ремонту, посредством которых мы помогаем нашим клиентам снизить воздействие их деятельности на окружающую среду, продвигая более устойчивые и ресурсоэффективные практики складирования. Кроме того, мы работаем еще над целым рядом других проектов, соответствующих мегатрендам сферы складского хозяйства, о которых мы обязательно сообщим, когда придет время!
Если какая-либо из этих тем вас заинтересовала, свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какие технологии будущего стоит начать использовать в ваших процессах по складированию!

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