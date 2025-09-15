Назад KM 15.09.25, 13:19 Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ 27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

DAMAC — крупнейший частный застройщик в ОАЭ, известный своими масштабными жилыми комплексами формата «город в городе» и премиальными проектами на побережье. В рамках визита в Эстонию представители компании представят новые объекты, а также расскажут о специфике инвестиций в рынок недвижимости Дубая.

Почему инвесторы из Европы все чаще смотрят в сторону Дубая

Многие европейские инвесторы — в том числе и из Эстонии — сталкиваются с рядом вызовов на локальном рынке:

Низкая доходность от аренды (3–4%);

Высокие налоги, ограниченный туристический поток;

Отсутствие заметного роста стоимости недвижимости;

Сопоставимые с Дубаем цены на новостройки при более низкой реальной ценности;

Повышенная чувствительность к экономическим рискам.

В результате все больше инвесторов стремятся диверсифицировать активы и размещать капитал в развивающихся, но стабильных экономиках. За последние годы значительное число состоятельных частных лиц из Европы перевело часть своего капитала в ОАЭ.

Рынок, который растёт

Как показывает практика, рынок недвижимости Дубая отличается рядом преимуществ:

Доходность от аренды составляет 8–12% ;

; Средний ежегодный рост капитала — около 10% ;

; Некоторые проекты позволяют получить до 100% прибыли на вложенные средства;

на вложенные средства; ОАЭ предлагает благоприятные налоговые условия и активно привлекает иностранных инвесторов.

Что вас ждет на встрече 27 сентября

Место проведения: отель Hilton Tallinn Park

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации

📱Регистрация: WhatsApp / SMS / Telegram: +372 5808 1020

Программа мероприятия

Презентации новых проектов:

11:00 (на английском языке)

14:00 (на русском языке)

17:00 (на английском языке)

19:00 (на русском языке)

Индивидуальные консультации с 10:00 до 20:00 (на русском, эстонском и английском языках);

Презентация новых проектов DAMAC, включая комплексы с собственной инфраструктурой, лагунами, садами, школами и спортивными площадками ;

; Эксклюзивный доступ к проектам, которые ещё не были официально представлены на рынке ;

; Возможность приобрести квартиру с бассейном, спортзалом и парковкой по цене, сопоставимой с эстонскими новостройками ;

; Рекомендации по выбору объектов с высокой арендной доходностью;

Информация о рассрочках, вариантах оплаты (наличные, криптовалюта, банковский перевод) и возможности привлечения финансирования;

Возможность задать все интересующие вопросы напрямую представителям DAMAC или лицензированному эксперту по недвижимости в Дубае — Игорю Кингу.

Рынок недвижимости Дубая предлагает интересные возможности для инвесторов, которые ищут растущий, стабильный и налогово-привлекательный рынок. Встреча в Таллине поможет получить объективную информацию и принять взвешенное инвестиционное решение.

Участие бесплатное, но только по предварительной регистрации.

📱Регистрация: WhatsApp / SMS / Telegram: +372 5808 1020