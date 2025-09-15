Деловые ведомости
  date 2025-09-15
  • OMX Riga−0,04%916,34
  • OMX Tallinn−0,38%1 978,33
  • OMX Vilnius0,07%1 233,91
  • S&P 5000,44%6 613,06
  • DOW 300,21%45 932,34
  • Nasdaq 0,63%22 280,35
  • FTSE 100−0,14%9 269,88
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,13
  • KM
  • 15.09.25, 13:19

Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
DAMAC — крупнейший частный застройщик в ОАЭ, известный своими масштабными жилыми комплексами формата «город в городе» и премиальными проектами на побережье. В рамках визита в Эстонию представители компании представят новые объекты, а также расскажут о специфике инвестиций в рынок недвижимости Дубая.

Почему инвесторы из Европы все чаще смотрят в сторону Дубая

Многие европейские инвесторы — в том числе и из Эстонии — сталкиваются с рядом вызовов на локальном рынке:
  • Низкая доходность от аренды (3–4%);
  • Высокие налоги, ограниченный туристический поток;
  • Отсутствие заметного роста стоимости недвижимости;
  • Сопоставимые с Дубаем цены на новостройки при более низкой реальной ценности;
  • Повышенная чувствительность к экономическим рискам.
В результате все больше инвесторов стремятся диверсифицировать активы и размещать капитал в развивающихся, но стабильных экономиках. За последние годы значительное число состоятельных частных лиц из Европы перевело часть своего капитала в ОАЭ.

Рынок, который растёт

Как показывает практика, рынок недвижимости Дубая отличается рядом преимуществ:
  • Доходность от аренды составляет 8–12%;
  • Средний ежегодный рост капитала — около 10%;
  • Некоторые проекты позволяют получить до 100% прибыли на вложенные средства;
  • ОАЭ предлагает благоприятные налоговые условия и активно привлекает иностранных инвесторов.

Что вас ждет на встрече 27 сентября

Место проведения: отель Hilton Tallinn Park
Участие: бесплатное, по предварительной регистрации
📱Регистрация: WhatsApp / SMS / Telegram: +372 5808 1020

Программа мероприятия

Презентации новых проектов:
  • 11:00 (на английском языке)
  • 14:00 (на русском языке)
  • 17:00 (на английском языке)
  • 19:00 (на русском языке)
Индивидуальные консультации с 10:00 до 20:00 (на русском, эстонском и английском языках);
  • Презентация новых проектов DAMAC, включая комплексы с собственной инфраструктурой, лагунами, садами, школами и спортивными площадками;
  • Эксклюзивный доступ к проектам, которые ещё не были официально представлены на рынке;
  • Возможность приобрести квартиру с бассейном, спортзалом и парковкой по цене, сопоставимой с эстонскими новостройками;
  • Рекомендации по выбору объектов с высокой арендной доходностью;
  • Информация о рассрочках, вариантах оплаты (наличные, криптовалюта, банковский перевод) и возможности привлечения финансирования;
  • Возможность задать все интересующие вопросы напрямую представителям DAMAC или лицензированному эксперту по недвижимости в Дубае — Игорю Кингу.
Рынок недвижимости Дубая предлагает интересные возможности для инвесторов, которые ищут растущий, стабильный и налогово-привлекательный рынок. Встреча в Таллине поможет получить объективную информацию и принять взвешенное инвестиционное решение.
Участие бесплатное, но только по предварительной регистрации.
📱Регистрация: WhatsApp / SMS / Telegram: +372 5808 1020

