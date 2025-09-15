Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.
DAMAC — крупнейший частный застройщик в ОАЭ, известный своими масштабными жилыми комплексами формата «город в городе» и премиальными проектами на побережье. В рамках визита в Эстонию представители компании представят новые объекты, а также расскажут о специфике инвестиций в рынок недвижимости Дубая.
Почему инвесторы из Европы все чаще смотрят в сторону Дубая
Многие европейские инвесторы — в том числе и из Эстонии — сталкиваются с рядом вызовов на локальном рынке:
- Низкая доходность от аренды (3–4%);
- Высокие налоги, ограниченный туристический поток;
- Отсутствие заметного роста стоимости недвижимости;
- Сопоставимые с Дубаем цены на новостройки при более низкой реальной ценности;
- Повышенная чувствительность к экономическим рискам.
В результате все больше инвесторов стремятся диверсифицировать активы и размещать капитал в развивающихся, но стабильных экономиках. За последние годы значительное число состоятельных частных лиц из Европы перевело часть своего капитала в ОАЭ.
Рынок, который растёт
Как показывает практика, рынок недвижимости Дубая отличается рядом преимуществ:
- Доходность от аренды составляет 8–12%;
- Средний ежегодный рост капитала — около 10%;
- Некоторые проекты позволяют получить до 100% прибыли на вложенные средства;
- ОАЭ предлагает благоприятные налоговые условия и активно привлекает иностранных инвесторов.
Что вас ждет на встрече 27 сентября
Место проведения: отель Hilton Tallinn Park
Участие: бесплатное, по предварительной регистрации
📱Регистрация: WhatsApp / SMS / Telegram: +372 5808 1020
Программа мероприятия
Презентации новых проектов:
- 11:00 (на английском языке)
- 14:00 (на русском языке)
- 17:00 (на английском языке)
- 19:00 (на русском языке)
Индивидуальные консультации с 10:00 до 20:00 (на русском, эстонском и английском языках);
- Презентация новых проектов DAMAC, включая комплексы с собственной инфраструктурой, лагунами, садами, школами и спортивными площадками;
- Эксклюзивный доступ к проектам, которые ещё не были официально представлены на рынке;
- Возможность приобрести квартиру с бассейном, спортзалом и парковкой по цене, сопоставимой с эстонскими новостройками;
- Рекомендации по выбору объектов с высокой арендной доходностью;
- Информация о рассрочках, вариантах оплаты (наличные, криптовалюта, банковский перевод) и возможности привлечения финансирования;
- Возможность задать все интересующие вопросы напрямую представителям DAMAC или лицензированному эксперту по недвижимости в Дубае — Игорю Кингу.
Рынок недвижимости Дубая предлагает интересные возможности для инвесторов, которые ищут растущий, стабильный и налогово-привлекательный рынок. Встреча в Таллине поможет получить объективную информацию и принять взвешенное инвестиционное решение.
Участие бесплатное, но только по предварительной регистрации.
