Назад KM 05.12.25, 09:04 Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Ошибка №1: сомнительный застройщик

“Премиальным застройщикам нет необходимости искусственно стимулировать спрос. Если проект качественный, на него есть очередь”, — комментирует Кинг.

По его словам, схема post- handoverчаще всего является маркетинговым инструментом, а не проявлением заботы о покупателе.

Локация — перспективная, но есть нюансы

Проект расположен на полуострове Maritime City— районе, где строится множество премиальных комплексов. Однако среди качественных проектов встречаются и более сомнительные.

Когда большинство квартир уже было продано, выяснилась подробность, о которой часть покупателей не знала и о которой многие не знают до сих пор. Застройщик изменил рекламные материалы и макет проекта. Изменилось не только количество лодок на картинках —появилась и третья башня.

“Это не три отдельные здания, а единый проект, где все башни соединены между собой — как парковкой, так и бассейном”, — поясняет Кинг.

По его словам, неприятный сюрприз ожидает тех, кто приобрёл квартиру во второй башне, рассчитывая на открытый вид на море. В реальности третий корпус будет построен прямо перед их окнами. Вид, за который они переплатили, заменится видом на окна соседнего здания.

Потенциальная потеря — до 150 000 евро

Разница в стоимости между квартирами с видом на море и квартирами, выходящими на окна соседних зданий, в Дубае значительная. По словам Кинга, при схожем плане и этаже вид на море увеличивает стоимость жилья на 20–30%.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Maritime Cityсоставляет около 500 000 евро. Это означает, что только из-за отсутствия заявленного вида стоимость может оказаться на 100 000–150 000 евро ниже. Именно так формируется ситуация, когда покупатель теряет до 150 000 евро, обнаруживая, что фактический вид не соответствует ожидаемому. “Это цена ошибки при выборе неправильного агента и как следствие сомнительного застройщика, но с очень удобной рассрочкой”, — подчёркивает Кинг.

Большинство проектов надёжны, но проверка критически важна

“Подобные случаи — не норма, ведь в Дубае ежегодно запускаются сотни проектов, и большинство девелоперов работают добросовестно”, — отмечает Кинг.

Тем не менее, по его словам, для безопасных инвестиций необходимо выбирать опытных специалистов, знающих рынок, не доверяя рекламе в интернете и картинкам в Whatsapp.Важно сотрудничать с лицензированным агентом, с которым можно выстроить долгосрочные рабочие отношения, а не ограничиться разовой сделкой. Как следствие будет выбран застройщика с подтверждённой репутацией и гарантирован рост стоимости вашего проекта.

