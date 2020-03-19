Информация для получателей рассылки ДВ

Уважаемые получатели рассылки «Деловых ведомостей»!

Главный редактор "Деловых ведомостей" Полина Волкова Фото: Liis Treimann

Сегодня несколько тысяч подписчиков нашей e-mail-рассылки из-за технических неполадок не получили письмо с новостями.

Мы восстановим отправку рассылок, как только технические проблемы будут решены.

Приглашаем вас следить за последними новостями напрямую на нашем сайте, в нашем приложении и в Facebook.

ДВ в Facebook: www.facebook.com/DVedomostj

Подписаться на нашу рассылку можно тут: www.dv.ee/order-newsletter - она начнет приходить на вашу почту, как только мы восстановим отправку.

С уважением и до новых писем!

Полина Волкова,

главный редактор «Деловых ведомостей»