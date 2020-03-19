Полина Волкова • 19 марта 2020
Информация для получателей рассылки ДВ
Уважаемые получатели рассылки «Деловых ведомостей»!
Сегодня несколько тысяч подписчиков нашей e-mail-рассылки из-за технических неполадок не получили письмо с новостями.
Мы восстановим отправку рассылок, как только технические проблемы будут решены.
Приглашаем вас следить за последними новостями напрямую на нашем сайте, в нашем приложении и в Facebook.
ДВ в Facebook: www.facebook.com/DVedomostj
Подписаться на нашу рассылку можно тут: www.dv.ee/order-newsletter - она начнет приходить на вашу почту, как только мы восстановим отправку.
С уважением и до новых писем!
Полина Волкова,
главный редактор «Деловых ведомостей»