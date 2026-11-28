Слабость бывшего топ-менеджера Tallink Кадри Ланд – старые деревянные дома. «Я коллекционирую укромные уголки»
«Деньги очень важны, пока ждешь зарплату»
Месяц назад, путешествуя по Америке с мужем и младшей дочерью, бывший топ-менеджер Tallink Кадри Ланд вспомнила, что где-то в США у семьи должен был сохраниться счет ценных бумаг, открытый много лет назад. Но никто из них уже не помнит, где именно. «Может, поищем его? Кто знает, что там за это время произошло».
Ланд может годами хранить в сарае вещь, спасенную из старого дома, пока не найдет для нее подходящее место. В пример она приводит лестницу из тартуского района Супилинн: ей около 130 лет, и десять из них она простояла у Ланд в сарае.
Foto: Liis Treimann
Какие акции остались на счете, открытом несколько десятилетий назад, Кадри Ланд, много лет проработавшая в руководстве Tallink, уже не помнит. Зато хорошо помнит акции одной компании, которые они так и не купили.
«Я помню, как в 1998 году мы дома обсуждали, что стоило бы купить акции Apple». Одна акция, насколько помнит Ланд, стоила тогда 26 долларов. «Черт, все-таки страшно туда вкладываться», – подумали тогда супруги. «Если бы мы тогда купили акции Apple на тысячу долларов…» – обрывает она фразу.
Тут, пожалуй, любой бы вздохнул. С учетом дроблений акций за эти почти 30 лет вложенная тогда тысяча долларов сегодня стоила бы около 1,5 млн долларов.
По словам Ланд, в Швеции у семьи тоже должно было что-то остаться.
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