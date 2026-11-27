Назад Олег Осиновский о Rail Baltica: «Игрушки не покупают на заемные деньги» Достроить дорогу до Пярну и использовать ее для поездов Elron с запада на восток страны, отказаться от электрификации и не думать о связи с Латвией и Польшей до тех пор, пока бюджет Эстонии не станет профицитным – такую программу для Rail Baltica предложил руководитель Skinest Grupp Олег Осиновский.

Свое выступление на конференции «Деловых ведомостей», посвященной тридцатилетнему юбилею издания, Олег Осиновский посвятил самому масштабному железнодорожному проекту в новейшей истории Балтии – Rail Baltica. Железнодорожный магнат крайне скептично относится к проекту, ставшему, по его словам, для Эстонии долговой ямой.

«Чтобы решать транспортную проблему, она сначала должна существовать. Но в странах Балтии, на мой взгляд, такой проблемы нет. Поэтому непонятно, какую именно проблему должна решить эта дорога. Когда Rail Baltica задумывали, в этом проекте был определенный смысл, – отмечает Осиновский. – Но мир изменился, а мы продолжаем жить в прежней логике. Сегодня проект выглядит бессмысленно: у дороги нет ни грузов, ни пассажиров – и, главное, не видно, откуда они должны взяться».

Оценки функционала дороги Еще в расчетах 2016-2017 годов значительная доля грузов для Rail Baltica – около 57 процентов – должна была поступать из России и Беларуси. Только после начала войны России против Украины оценку транспортного смысла проекта изменили в пользу пассажирских перевозок, а также военной логистики.

Даже военный смысл дороги Осиновский считает фантомным. Он напомнил, что железная дорога европейской колеи – 1420 мм – уже связывает Центральную и Западную Европу с Каунасом. Речь идет лишь о том, чтобы продлить ее до Таллинна, где грузы все равно пришлось бы перегружать на «русскую» колею или подвозить их иным способом к восточной границе.

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При этом проектные скорости на дороге не поражают воображение: около 240-249 километров в час. Французские скоростные поезда TGV ездили со скоростью 300 километров в час уже в начале 1980-х, то есть технологическим прорывом Rail Baltica к моменту пуска точно не станет, отмечает Осиновский. По его словам, оправданием проекта служит показатель «общественной выгоды», который относится к категории воображаемых величин. «Логика такая: допустим, пассажир благодаря новой дороге приезжает на полчаса раньше. Предполагается, что за эти полчаса он произведет что-то полезное, например, испечет пирожки или сделает какую-нибудь работу и тем самым увеличит ВВП. Чем быстрее дорога, тем больше такая расчетная выгода», – не без иронии рассказывает руководитель железнодорожной компании. При этом он отмечает, что для Латвии, например, дорога будет иметь исключительно транзитный характер. Станции ее первой очереди будут расположены в населенных пунктах с общим населением в 30 000 человек, пути обходят в том числе столицу – Ригу – стороной. «При этом, по прогнозу, к 2046 году речь идет примерно о 51 миллионе поездок. Население трех стран Балтии – около шести миллионов человек, причем оно сокращается. Значит, каждый житель, включая младенцев, людей с инвалидностью и тех, кто лежит в больнице, должен будет совершать примерно по восемь с половиной поездок в год». По мнению Осиновского, в заявленных расчетах заложены заведомо нереалистичные показатели. Главная проблема – деньги И все-таки главной проблемой дороги станет ее дороговизна. Причем, речь не только о затратах на строительство, но и о дальнейшем обслуживании и самой магистрали, которая будет нуждаться в субсидиях и взятых ради него кредитов. «В 2017 году стоимость всей дороги оценивалась примерно в 5,8 миллиарда евро. Теперь звучит оценка около 23,8 миллиарда – в четыре раза больше. И это при том, что спроектирована, насколько я понимаю, только примерно треть трассы. Так что окончательную стоимость мы до сих пор не знаем», – напоминает Осиновский. Он также отмечает, что грузов для новой магистрали почти нет. «Контрактов, которые гарантировали бы этот грузопоток, насколько я знаю, тоже нет. Получается, мы должны заранее согласиться на постоянное содержание дороги, которой почти не пользуемся», – говорит Осиновский. Руководитель Skinest Grupp перечисляет среди очевидных финансовых проблем проекта затратный и неэнергоэффективный план электрификации магистрали, значительные – около 200 млн евро за прошлые 11 лет – расходы на управление и персонал, непрозрачную сметную систему и раздачу контрактов с открытой стоимостью. Горячие новости dv.ee Надежда смягчить удар не оправдалась. Eesti Energia официально объявила о сокращении свыше 340 сотрудников dv.ee Ушедшая в отставку Йоллер не единственная, Михал тоже нарушил тот же закон Другие министры тоже нарушали закон dv.ee Европейский совет оказывает на эстонцев влияние, исчисляемое миллиардами KM От смелой идеи до монтажа: как Lümico создаёт нестандартные окна и фасады

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«Несколько лет назад решили, что строить нужно срочно. Не стали ждать полноценного проекта и обычного конкурса, а выбрали модель, при которой заказчик и подрядчик фактически действуют в одной связке. В такой схеме заранее трудно определить конечную стоимость: подрядчику возмещают расходы и добавляют вознаграждение, – рассуждает Осиновский. – Обычная последовательность была бы другой: сначала проект, затем конкурс, понятная цена, конкуренция между подрядчиками – и только потом строительство. Но нам сказали, что времени нет и нужно срочно начинать. В итоге за это платит государство, то есть налогоплательщики. Государство берет кредит, а потом отдает деньги подрядчикам и оплачивает проценты».

По его словам, сегодня государства-участники проекта уже понимают, что он превратился в финансовую дыру, а управление оказалось крайне неэффективным. Сам он призывает не замораживать, но кардинально пересмотреть план строительства Rail Baltica.

Дорога от Нарвы до Пярну

«Игрушки не покупают на заемные деньги. Мы берем кредиты, платим по ним проценты, а потом тратим деньги на проекты, которые нужны нам как развлечение, – вроде Rail Baltica», – констатирует Осиновский. Рост госдолга Эстонии он назвал главной на сегодня проблемой страны. По его расчетам, уже к 2030 году только расходы на обслуживание кредитов превысят весь объем финансирования высшего образования, составив порядка 650 млн евро в год. Для сравнения, в 2022 году эта цифра была менее 30 млн в год.

При этом глава Skinest Grupp предостерегает: расчет, что деньги даст ЕС может не оправдаться. Бюджет союза на период после 2028 года сейчас служит предметом острых обсуждений, за деньги придется бороться – и совсем не факт, что Балтия одержит верх в конкуренции за средства.

Осиновский предлагает не отказываться от уже начатого участка Rail Baltica вообще, но пересмотреть проект и смысл дороги. Например, рассмотреть вариант строительства с использованием шпал, дающих возможность быстро сменить ширину колеи. Для начала – подключить дорогу к существующей сети дорог с колеей 1520 мм и использовать ее в том числе для связи Пярну, который станет конечным пунктом, и Нарвы обычными поездами Elron.

Также он настаивает на необходимости отказаться от дорогостоящей электрификации и поставить на линию более экономичные дизель-поезда, которые уже есть в парке эстонских дорог.

Наконец, продолжение проекта – его реальное соединение с Латвией и далее с Западной Европой через Литву Осиновский предлагает отложить до того момента, когда бюджет Эстонии станет профицитным.

«Мой план такой: запустить поезда, которые можно будет реально использовать, а если позднее появятся деньги и необходимость, продолжать строительство. Может быть, тогда будет смысл достраивать европейскую линию. Но сейчас проект в нынешнем виде не оправдан», – резюмирует он.