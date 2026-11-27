«Вырос и сектор услуг. Мы больше не экспортируем деревянные дома или мебель – мы экспортируем услуги (яркий пример – такие компании как Veriff или Pipedrive). У этого есть как свои преимущества, так и недостатки. С одной стороны, услуги проще масштабировать. С другой – их легче перевезти в другую страну (зачастую услуги вообще оказываются в облаке). А значит, если инвесторы заявят: “Эстония? Это там, где война и налоги?”, то они быстро смогут перевести предприятие в другую страну, и мы ничего с этим не сможем сделать», – добавила она.

Изменилась и инвестиционная среда. По словам Кийск, если 15 лет назад в Эстонии было 20 000 счетов ценных бумаг, то теперь – 130 000. Страны Балтии отличаются тем, что в них особенно много малых инвесторов. По словам Кийск, за последние 15 лет биржа стала оживать, и через нее предприятия привлекли за прошлый год 2 миллиарда евро.

«В 2010 году все, что компании могли сделать – это либо пойти в банк и сказать: “Дайте мне инвесткредит», либо рассчитывать на свой кошелек. Сегодня у нас есть краудфандинг, есть инвестиционные фонды, фонды, предлагающие заемные средства, долевые средства. С этой точки зрения ситуация сильно улучшилась», – отмечает она прогресс за последние 15 лет.

«Если в 2010 году мы произносили словосочетание “иностранный инвестор”, это означало, что человек из Финляндии, Швеции или Германии. А сегодня это может быть и голландец, и испанец, и австриец – то есть, география сильно расширилась», – добавила Кийск.

Но есть и проблемы: слишком частая смена налоговой системы и регуляторных правил, которые отпугивают иностранных инвесторов.

«В 2018 году произошло очень успешное IPO Таллиннского порта. Но чем мы тогда привлекали иностранных инвесторов? Посыл был такой: “Мы только что приняли закон, по которому дивиденды можно будет снимать по льготной налоговой ставке”. Прошло несколько лет – и нет этого закона. Такое очень не нравится международным инвесторам», – предостерегает Кийск.

Она также обратила внимание на то, что у разных стран Балтии появились разные компетенции.

«Эстонское IT вне конкуренции. Зато литовцы больше преуспели в привлечении международных проектах, они очень хорошо себя рекламируют. Литва заточена на международные проекты и хочет их привлекать», – поясняет Кийск.

По ее мнению, самыми привлекательными сферами бизнеса, где она ожидает рост, являются такие секторы, как оборона, являющаяся главным драйвером роста в Европе, энергетический сектор (нет смысла быть зависимым от одного источника энергии, надо диверсифицироваться плюс дата-центры как следствие развития искусственного интеллекта), инфраструктура, дата-центры.

«А также логистика – она очень хорошо себя проявила во время экономического спада. Грядет консолидация: маленькие компании объединятся либо их купят большие. Многие собственники переживают из-за того, что будет в будущем – это хороший момент для объединения», – говорит Кийск.