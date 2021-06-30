Министр финансов: система подоходного налога уже пересматривается

В интервью Äripäev министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что детального плана по снижению подоходного налога у правительства пока нет. Как отмечает министр, ее недавнее заявление о необходимости налоговых реформ стало первой попыткой изменить существующие в обществе стереотипы мышления.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус Фото: Андрес Хаабу

По мнению Пентус-Розиманнус, стране необходимы предметные дебаты по модернизации налоговой системы Эстонии, пишет Äripäev.