Министр финансов: система подоходного налога уже пересматривается
В интервью Äripäev министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что детального плана по снижению подоходного налога у правительства пока нет. Как отмечает министр, ее недавнее заявление о необходимости налоговых реформ стало первой попыткой изменить существующие в обществе стереотипы мышления.
По мнению Пентус-Розиманнус, стране необходимы предметные дебаты по модернизации налоговой системы Эстонии, пишет Äripäev.
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