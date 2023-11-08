Потенциальные партнеры присматриваются к Горхоллу: за нами дело не станет

Город вновь взялся за Горхолл, что вселяет в предпринимателей надежду на то, что однажды у них появится возможность поучаствовать в застройке. Однако необходимо знать условия. Фото: Liis Treimann

Предприниматели в сфере недвижимости очень заинтересованы в развитии территории Горхолла, но не все так просто.

«Если сам город знает, что хочет делать, предложения от частных предприятий не заставят себя ждать», — уверен управляющий партнер Novira Capital Арле Мельдер.