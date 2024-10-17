Назад 18.10.24, 10:17 Прибыль производителя чипов выросла на 54% Производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в четверг опубликовал результаты за прошлый квартал, которые оказались лучше ожидаемых. Компания также повысила прогноз по доходам на текущий год, сообщил Bloomberg.

Акции TSMC выросли более чем на 10% после новостей. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Основной производитель чипов для Nvidia и Apple ожидает, что продажи в этом году вырастут примерно на 30% в долларах США. Ранее прогнозировался рост около 20%. Это произошло после того, как TSMC объявил о прибыли за сентябрьский квартал, также превзошедшей прогноз.

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