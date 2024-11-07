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  • 07.11.24, 16:56

Инфляция, вероятно, не замедлится и в следующем году

«Пристегните ремни – ценовая гонка продолжается». В октябре цены выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экономистов и предпринимателей, для экономики Эстонии это по-прежнему слишком высокий рост цен.
Рост цен продолжается – рост налогов в следующем году цены не стабилизирует.
  • Рост цен продолжается – рост налогов в следующем году цены не стабилизирует. Foto: Imago/Scanpix
Так, например, строители в утренней программе радио Äripäev отметили, что такая инфляция – это неприятный сюрприз. «Сигналы экономических трендов противоречивы, и делать прогнозы сложно», – сказала глава Nordecon Марет Тамбек.

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