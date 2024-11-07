Инфляция, вероятно, не замедлится и в следующем году

«Пристегните ремни – ценовая гонка продолжается». В октябре цены выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экономистов и предпринимателей, для экономики Эстонии это по-прежнему слишком высокий рост цен.