Инфляция, вероятно, не замедлится и в следующем году
«Пристегните ремни – ценовая гонка продолжается». В октябре цены выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экономистов и предпринимателей, для экономики Эстонии это по-прежнему слишком высокий рост цен.
Рост цен продолжается – рост налогов в следующем году цены не стабилизирует. Foto: Imago/Scanpix
Так, например, строители в утренней программе радио Äripäev отметили, что такая инфляция – это неприятный сюрприз. «Сигналы экономических трендов противоречивы, и делать прогнозы сложно», – сказала глава Nordecon Марет Тамбек.