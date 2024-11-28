Назад 02.12.24, 06:00 Промышленный строитель: объем работ в Ида-Вирумаа катастрофически упадет АS Eesti Energomontaaž в этом году заняло второе место в составленном Äripäev Топе компаний Ида-Вирумаа. В различных рейтингах компания и раньше занимала высокие места, но взлеты чередовались со спадами, и сейчас, после нескольких успешных лет, строители промышленных объектов ждут глубокого падения.

Максим Лонский прогнозирует падение объемов работы для монтажников из-за печальных перспектив сланцевого сектора. Foto: Николай Андреев

Руководитель и миноритарный акционер Максим Лонский отмечает, что причина не в самой компании, а в том, что значительную часть заказов Eesti Energomontaaž получал от Eesti Energia, VKG и Kiviõli Keemiatööstus, а перспективы сланцевого сектора печальны.

Сейчас близится к завершению крупный заказ на строительство завода масел Enefit 280-2, и Лонский в интервью ДВ говорит, что выход из ожидаемого спада для промышленных строителей - вне сланцевого сектора или вообще вне Эстонии.

Что именно строит ваша компания?

Наша основная специализация - монтаж различных видов технологического оборудования, трубопроводов, емкостей. В Нарве у нас находится цех по изготовлению металлоконструкций и различного оборудования из металла. Эти изделия мы как используем в своей работе, так и делаем для сторонних заказчиков.

Конечно, основные наши заказчики находятся на территории Ида-Вирумаа - это предприятия, связанные со сланцехимической промышленностью. Мы также работаем за пределами Ида-Вирумаа - нашим клиентом является, например, Utilitas Tallinn - у них мы выполняем различные проекты на энергетическом оборудовании. Также в Эстонии для нас большой заказчик - Graanul Invest в Имавере, где идет переработка древесины.

За пределами Эстонии мы работаем в Финляндии, Литве, Польше, Чехии, Германии, Ирландии. В общем-то для нас нет границ.

За границей вы тоже работаете на объектах энергетики?

Нет, мы не ограничиваемся энергетическим сектором. Изначально, если смотреть нашу историю, организация была создана в 50-х годах прошлого века для участия в строительстве Балтийской электростанции. Был создан участок при тресте Севзапэнергомонтаж, а в начале 90-х из него было создано уже акционерное общество Eesti Energomontaaž.

Установка, построенная специалистами Eesti Energomontaaž. Foto: Eesti Energomontaaž

На строительстве Балтийской станции вы занимались такой же работой, как и сейчас?

Тип работы был понятен из нашего первого названия - Эстонэнергомонтаж. Но с течением времени сферу оказания услуг мы значительно расширили. Теперь мы универсальные промышленные строители, нам не важно, на каком объекте работать. У нас есть опыт работы на целлюлозно-бумажных комбинатах, на деревообрабатывающих заводах, в химической промышленности, в энергетике, естественно. По большому счету, нам все равно, в какой отрасли монтировать то или иное оборудование.

Да, большинство объемов, которые мы выполняем на нарвских электростанциях, связаны с энергетикой. Но для нас сейчас наиболее крупный проект - участие в строительстве завода масел Enefit 280-2. Это химическая промышленность. И точно так же основные объемы на предприятиях Viru Keemia Grupp связаны с переработкой сланца, а не с энергетикой.

Мы сами течение не создаем, мы по нему плывем.

Ваши экономические показатели растут пару лет. Можно ли сказать, что это благодаря тому, что ваши клиенты расширяются? У химической промышленности сейчас некий период роста?

На самом деле, мы сами течение не создаем, мы по нему плывем. Благодаря своему опыту, знаниям, квалификации мы используем те инвестиционные планы, которые создают наши основные заказчики. Говорить о том, что сланцевая отрасль на подъеме, наверное, в нынешних реалиях невозможно. Сейчас можно говорить, что был двухлетний инвестиционный цикл, и мы приняли участие в некоторых проектах. Хотя наши результаты 2022-23-го годов не полностью связаны с проектами в Ида-Вирумаа, были проекты и за границей, не связанные со сланцевой энергетикой.

Наш бизнес заставляет жить прошлым только в плане анализа того, что мы совершили, чтобы брать самое лучшее из нашего опыта и учиться на ошибках. Мы больше живем будущим. Сейчас мы находимся в конце ноября 2024 года, у нас целый ряд проектов подходит к завершающей фазе. Для нас, конечно, важно, что происходит сейчас, но более важно смотреть на перспективу.

То, что мы видим на следующий год, вызывает очень большие опасения - для нас, для нашего предприятия, для всей отрасли сланцевой промышленности в Эстонии.

И каковы перспективы?

Каждый год для нас - вызов, поскольку у нас не типовое производство, не завод в классическом понимании, когда есть заказы на год вперед. Сейчас мы уже несколько месяцев живем 2025-м годом, выстраиваем планы.

То, что мы видим на следующий год, вызывает очень большие опасения - для нас, для нашего предприятия, для всей отрасли сланцевой промышленности в Эстонии. На следующий год объем работ у нас будет катастрофически ниже, чем в текущем году и в предыдущих.

О каком-то глобальном движении вверх говорить не приходится.

Резервуары, насосная станция и железнодорожная эстакада, построенные нарвскими промышленными строителями. Foto: Eesti Energomontaaž

Тогда вам придется переориентироваться на иностранные проекты?

Да, мы этим занимаемся. Во-первых, мы понимаем ситуацию с зеленым переходом, с теми решениями, которые принимаются нашим правительством. Учитывая их, мы ищем новые рынки. Вернее, они для нас не новые, но последние два года мы были существенно загружены в Эстонии, и не сильно смотрели за границу. Сейчас смотрим туда более пристально. Уже в ближайшее время мы начинаем проект в Финляндии, и будем еще серьезнее смотреть на расширение сферы деятельности, может быть и в Эстонии, но за пределами сланцеперерабатывающей промышленности. Потому что даже в среднесрочной перспективе больших возможностей здесь нет. Эти шаги мы предприняли не сегодня и не вчера - ситуация была понятна уже несколько лет назад.

Зеленая энергетика не требует таких масштабных работ по монтажу металлоконструкций?

Это очевидно. Все мы хотим жить в экологически чистой среде. Но для нашей фирмы это означает вызовы, которые заставляют нас двигаться за пределы привычной сферы деятельности.

Имея здесь офис, инженеров, цеха, работников, работать за границей - это нормальная бизнес-модель? Или придется переносить какие-то производственные мощности в другие страны?

На сегодняшний день это допустимая бизнес-модель. Всё упирается в персонал. Человеческий ресурс - главный наш капитал. В основном, у нас работают ида-вирусцы, и пока работа была на территории Ида-Вирумаа, это всех устраивало. Если она будет на более-менее постоянной основе за пределами Ида-Вирумаа, возможны изменения в составе нашей команды. Кто-то хочет жить дома, а не ездить в командировки. Эту проблему я предполагаю.

Из нашего предприятия вышло довольно много квалифицированных специалистов, которые получили здесь опыт, а сейчас работают на скандинавском рынке. Понятно, что зарплаты там несколько выше, чем у нас в Эстонии. Это те люди, которые не привязаны к дому. У нас сейчас, в основном, работают люди, для которых семья представляет особую ценность, они выезжают в недлительные командировки. Что будет, если они станут длительными? Но объективная реальность в том, что таких мест работы для узкоквалифицированных специалистов в Ида-Вирумаа может просто не быть в нужном количестве.

Сколько человек у вас сейчас?

Напрямую наших работников - порядка 180 человек. Также мы используем ресурсы наших партнеров.

Трубопроводы на промышленном объекте. Foto: Eesti Energomontaaž

Приятно оказываться в ТОПе и получать награды как лучший предприниматель? Вас ведь год назад наградили за создание рабочих мест на нарвском конкурсе “Предприниматель года”.

Любое признание приятно. Но, если вспоминать прошлый год, это уже настолько далеко! Сейчас голова занята следующим годом.

Вы попадали в ТОПы и раньше, а в 2015 году у вас был резкий рост оборота, до сих пор не превзойденный, а потом снижение. Тогда что-то случилось у вас, или это тоже связано с вашими заказчиками?

Ничего не случилось, просто рейтинги создаются на основании финансовых показателей, а не качественных критериев. Объективно можно судить, что мы тогда выполнили большой объем работ и заработали определенную прибыль. Это не значит, что после роста у нас что-то ухудшилось - мы просто вернулись на свой привычный объем. На следующий год мы тоже планируем, что будет спад объемов. Но это не значит, что мы будем хуже работать. Такова объективная реальность.