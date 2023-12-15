Новости

Николай Андреев

15 декабря 2023 в 6:10









Лучшим предприятием Нарвы стал известный завод, но в списке победителей были неожиданности

Руководители завода Fortaco Estonia получают поздравление от мэра и председателя горсобрания Нарвы. Фото: Николай Андреев

В ратуше Нарвы 13 декабря руководители города наградили победителей конкурса “Нарвский предприниматель 2023”. По своим экономическим показателям лучшим предприятием Нарвы был назван завод Fortaco Estonia, который к тому же получил награды еще в двух номинациях - за успешное привлечение средств из Фонда справедливого перехода и за внедрение зеленого мышления.

Fortaco и в прошлом году побеждал на этом конкурсе. То, что завод и сейчас получит одну из наград, было предсказуемо, но сразу три стали неожиданностью. “Как-то даже неловко выходить к микрофону в третий раз”, - сказала директор завода Лариса Шабунова.

“С другой стороны - у меня есть чувство гордости за это, за то, что мы смогли это сделать и что со мной работает такая прекрасная, сильная команда”, - добавила она. - Мы не раз говорили сами себе слова сказки про Алису - чтобы оставаться на месте, нужно бежать, а чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. Мы смотрим в будущее, предпринимаем проактивные шаги, чтобы всегда быть впереди. Спасибо большое всему предприятию, спасибо городу!”

Награждение предприятия тяжелого машиностроения за зеленое мышление было неожиданным. Оказалось, что завод за год значительно сократил потребление энергии и даже начал производить свою продукцию из стали, выплавленной без использования ископаемого топлива.

Лучшим малым предприятием города жюри признало завод NTT, выпускающий теннисные ракетки. Предприятие работает с 1987 года, является единственным в Европе производителем продукции для малого тенниса, но по количеству работников формально действительно относится к малым предприятиям.

За создание рабочих мест в 2023 году награду получило АО Eesti Energomontaaž. Для члена правления Максима Лонского это стало неожиданностью:

“Эта удивительная категория для нас, поскольку мы не считали, сколько мы создали рабочих мест. Если смотреть в более длительной ретроспективе, у нас десять лет назад работало 260 человек, а сейчас 180. Если смотреть с начала сложных времен - с пандемии, с войны, то мы создали порядка 30 рабочих мест”.

В Нарве у компании только вспомогательное производство и офис, а ее сотрудники ведут строительно-монтажные работы на строительстве предприятий в других городах Эстонии, а также в Финляндии, Чехии, Ирландии, Польше.

“Мы - промышленные строители, которые в Нарве только базируются”, - добавил Максим Лонский.

Получая от мэра и председателя горсобрания грамоту и цветы, Лонский отметил, что все промышленные предприятия Нарвы сталкиваются с одной и той же проблемой - с оттоком квалифицированных кадров из города.

“Поэтому в это предрождественское время я хочу загадать желание, - сказал предприниматель. - Надеюсь, желания, загаданные в присутствии первых лиц города, обязательно сбываются. Пусть наш любимый город и его жизненная среда улучшаются и создаются все предпосылки, чтобы персонал, те специалисты, которых мы вырастили, не уезжали в поисках лучшей жизни. А если уже уехали, то возвращались бы”.

Лучшим туристическим предприятием стала компания Sanesi - за успехи управляемого ею отеля Narva и ресторана M. Chagall при этом отеле. По словам руководителя Владимира Арета, сейчас заканчивается строительство водно-банного центра в том же здании, который станет первым таким объектом в Нарве.

Лучшим молодым предпринимателем города жюри назвало Александра Лушина - основателя Alex Kohvik. Кафе и его создатель быстро стали известными в Нарве, и даже на награждении другие предприниматели особенно долго апплодировали Александру.

Он рассказал, что кроме основного кафе в нарвском театральном центра Vaba Lava, открыл его филиал в Йыхвиской филармонии, а также занимается кейтерингом.

Наталья Гевеллер с помощью Кассы по безработице открыла фирму и стала лучшим начинающим предпринимателем Нарвы. Фото: Николай Андреев

Создательница лучшего начинающего предприятия Наталья Гевеллер еще недавно побывала безработной. Ранее она была наемным работником в логистической компании, но была недовольна условиями и уволилась. В 2021 году она написала бизнес-план в Кассу по безработице, получила поддержку и открыла компанию EG Tolliagentuur, которая организует международные перевозки и таможенное оформление грузов. Пока создательница является и единственным сотрудником своей фирмы.

“Я планировала в этом году уже развиваться, взять еще людей, но с нынешней реальностью это сложно, и не получается, как хотелось бы”, - сказала Наталья.

Однако она уверенно говорит, что даже в случае возможного закрытия границы в Нарве фирма не прекратит работу, а переключится на оформление грузов на других границах - дистанционно.

“Я очень благодарна Кассе по безработице, что она помогла мне. И я всем советую в такой ситуации идти туда и пытаться сделать свою фирму”, - сказала Наталья Гевеллер.

Мэр Нарвы Яан Тоотс и председатель горсобрания Ирина Янович также наградили за привлечение в город новых предприятий Ида-Вируское инвестиционное агентство. Кроме того, были также отмечены все три нарвских предприятия, которые смогли привлечь средства из Фонда справедливого перехода: металлообрабатывающий завод Fortaco Estonia, завод технических синтетических нитей SKS Estonia Textile и компанию по производству фильтров и систем очистки воды Aquaphor International. Все эти предприятия сейчас расширяются, чтобы увеличить свое производство или начать производство новой продукции.

Также за решение инвестировать в Нарве (самостоятельно, без помощи европейских фондов и государства) городские власти поблагодарили руководство завода Hanza Mechanics.