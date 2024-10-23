Назад 23.10.24, 12:53 Достигнуто ли дно? Строители опасаются еще более тяжелого года «Скорее, заметно охлаждение, а не оживление», — оценил ситуацию в строительном секторе руководитель Tartu Ehitus Алар Лоо. Он смотрит в будущее с беспокойством.

Недавно компанию Tartu Ehitus признали лучшим малым бизнесом года в Тарту. В настоящее время компания строит рядом с Тарту завод по производству лекарств TBD-Biodiscovery. На снимке слева руководитель по строительству AS Tartu Ehitus Индрек Канн, генеральный директор Алар Лоо и глава совета Аадо Киви. Алар Лоо смотрит в будущее пессимистично – он обеспокоен тем, каким для сектора будут ближайшие месяцы. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees / Scanpix

Хотя в целом в экономике уже ожидается оживление, на строительном рынке дно еще не достигнуто, считает Лоо: «Последние два года для строителей были более-менее нормальными, но я думаю, что в следующем году стоит очень осторожно брать на себя риски».

Цены на строительные материалы пока остаются на прежнем уровне, но ходят слухи, что производители материалов уже предупредили строителей о предстоящем росте цен. Заказчиков становится все меньше, и они рассчитывают на скидки, выяснилось из бесед с представителями строительных компаний.

Однако есть и те, кто настроен оптимистичнее, чем Алар Лоо.

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