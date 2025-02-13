Назад 14.02.25, 06:00 Дима Зицер: «Школа не может приносить прибыль, если сделана честно» Популярный педагог Дима Зицер объявил, что он с командой открывает новую частную школу в Таллинне. О том, как в ней будет устроено обучение и почему основные предметы решено преподавать на эстонском, будут ли гаджеты под запретом, какой примерно будет цена и рассчитывают ли они на окупаемость, он рассказал в большом интервью ДВ.

Новая школа под руководством Димы Зицера должна открыться в Таллинне в этом году. Foto: личный архив

О том, что Дима Зицер вместе со своей женой Наташей и известным в Таллинне педагогом Валентиной Паас открывают новую частную школу, стало известно несколько дней назад. «Это новая школа OMA ERAKOOL, – написал Дима у себя в фейсбуке. – В любимом и чудесном Таллинне все обстоятельства совпали. И потрясающие профессионалы, с которыми я знаком не первый год и уже имел честь работать, и пространство, в котором хочется творить и придумывать, а главное – дети, которые в этой школе хотят учиться и их родители, которые в эту школу верят». Пока в нее приглашают детей 6-12 лет.

Это коммерческий проект, вы рассчитываете, что школа будет приносить прибыль?

Школа не может приносить прибыль. Если это честная школа, то любая прибыль, любой остаток, который образуется, немедленно должен идти на развитие. Если у нас будет прибыль, надо будет сразу же еще один этаж снимать, и надо сразу красить в крутой цвет, и надо с детьми развивать огород, и надо с детьми ехать в какую-нибудь поездку, и надо придумывать еще какой-то наворот. Просто так устроена эта область деятельности.

Неужели это верно для всех частных школ Эстонии?

Я не смотрел их отчетность и не стану говорить за других. Конечно, разные школы бывают и есть соблазн, что называется, варить на этом бабло. Знаю школы – речь не про Эстонию сейчас – которые открывают бесконечные филиалы, и говорят, у нас есть франшиза. Я считаю франшиза в образовании обман.

Во всех проектах, которыми я занимался, были достойные зарплаты, но это никогда не были инвестиционные, прибыльные проекты. Если даже находятся люди, которые говорят «мы хотим вам помочь финансово», они должны понимать, что это меценатство.

А как вообще финансируется работа школы, это только плата родителей или есть государственная поддержка?

В Эстонии, безусловно, если школа частная, но при этом официальная – а у нас частная, но при этом официальная – то существует помощь от государства, определенная сумма на каждого ученика.

Я считаю франшиза в образовании – это обман.

Другое дело, что новые школы начинают получать их через полгода после запуска. То есть у нас все равно будет такой мертвый период, в который надо выстоять.

Какая примерно плата родителей будет в вашей школе? Хотя бы примерно уже понято – выше или ниже, чем в среднем в городе?

У нас будет в серединке, в сторону минуса скорее, чем в сторону плюса.

Вы можете назвать сумму?

Мы думаем о сумме 5100 евро в год за ученика. Но это все пока очень примерно.

И еще возможный источник денег – спонсоры?

Теоретически, да. Даже не спонсоры, а меценаты скорее. Потому что это человек, который расстается с деньгами и говорит «вау, какая крутая идея, и я имею к этому отношение».

Пока всех этих денег у вас нет. Но чтобы открыть школу явно нужны вложения – ремонт, аренда, какая-то другая подготовка. Где вы возьмете на это средства?

Чтобы запустить школу, надо понимать, как устроено администрирование этой школы, и все остальное. Не буду называть конкретные суммы, которые при этом нужны. Но иногда так бывает, что можно обо всем договориться, например, попросить де-факто сдать нам помещение с первого августа, а платить в сентябре, когда пойдет денежный поток.

5100 евро примерно может стоить год обучения.

Кроме того, наверняка найдутся родители, которые захотят заплатить за год вперед за определенную скидку. Словом, я думаю, что мы обойдемся, в общем, даже без всяких кредитов.

Вы уже написали, что основной язык обучения будет эстонский.

Основные предметы будут на эстонском языке. Это математика, чтение и природоведение. Но при этом будут и предметы на русском, возможно, будут занятия на английском, а со временем еще на других разных языках.

Хорошо. Мой вопрос о том, есть ли на это спрос? Кажется, что отдать ребенка в платную частную школу при наличии прекрасных государственных в основном побуждает незнание эстонского.

Давайте я отвечу сначала на вопрос, почему основные предметы на эстонском. Потому что страна Эстония. И это принципиальная позиция и профессиональная моя уверенность, что надо говорить на языке страны, в которой ты живешь. Для детей так уж точно это работает.

Теперь – пойдут ли люди. Мой пост появился несколько дней назад. Но на него уже откликнулись желающие и столько, сколько мы не ожидали. Мы счастливы, мы действительно счастливы на 100%. У нас очень много обращений. Настолько много, что мы решили, что через несколько дней нам надо уже вместе собраться, чтобы у людей была возможность задать нам вопросы. Сначала мы думали делать встречу ближе к лету, но нет! В понедельник уже, видимо, будем организовывать.

Надо говорить на языке страны, в которой ты живешь, это принципиальная позиция и профессиональная моя уверенность.

Ну, и у нас школа устроена так, что мы вообще-то внутри школы не делим предметы на важные и неважные. Например, будет театр, который будет, вероятнее всего, на русском языке, предположим, а потом будет внутри школы один клуб, мы его придумываем, он будет на английском языке. То есть в этом смысле языков будет много.

Но родители обращаются русскоязычные?

99,9% обращений – да. Но есть три не русскоязычных и не эстоноязычных. Это означает, что люди идут на образовательный продукт, а не на возможность изучать тот или другой язык. Это важно.

Они идут в школу неформального образования. 90% людей, которые нам звонят, знают, о чем речь.

Получается, что дети должны понимать сразу три языка? Как это вообще будет работать, если кто-то придет, не зная эстонского, а потом еще клуб на английском?

Это как раз не проблема, для этого есть профессиональные инструменты. Неформальное образование – это свобода, это формирование рамок свободы. И в тот момент, когда я нахожусь, с одной стороны, в языковой среде, внутри урока, с другой – могу выбирать язык, на котором я общаюсь, на других каких-то занятиях и тусовках, то язык учится очень быстро и сам собой. Вы спросите: «Дима, откуда ты знаешь?» Так я это делал много раз. Например, в Эстонии три года назад, когда я приехал, замечательная Валентина Паас тогда руководила маленькой частной школой. Туда приходили, в том числе дети, которые ни одного слова, даже tere, не знали по-эстонски. И за год они заговорили просто потрясающе.

Есть такой принцип – «спокойно». Есть потрясающий мировой языковой опыт, в Израиле, например, который я, по понятным причинам, очень хорошо знаю.

Хорошо, а учителя? Они-то, чтобы между собой общаться, сколько языков должны знать? И понятно ли уже, кто будет работать?

Вообще учителя из Эстонии из разных школ, включая государственные, бывали в школе «Апельсин» (школа, которую основал Дима Зицер в Санкт-Петербурге и долго был ее директором, сейчас он не имеет к ней отношения – прим. ДВ)... до начала полномасштабного вторжения России в Украину. И те учителя, которые есть у нас на примете сейчас, они двуязычные или трехязычные. Они должны, безусловно, говорить на эстонском почти как на родном, на C1 как минимум. И хорошо бы, чтобы они сносно говорили на русском.

А украинские дети?

Конечно, да. Во-первых, мы уже обращались с несколькими украинскими семьями, которые заинтересовались школой. А во-вторых, я мечтал бы, чтобы в школе как интегральная часть появился украинский язык. Надеюсь, это произойдет.

Сколько нужно преподавателей, какой будет их зарплата, ждете ли с этим проблем?

Нет, мы не ждем проблем. Уже есть несколько обращений от разных учителей.

Всего у нас будет семь классов. Мне бы хотелось, чтобы было примерно 14 учителей. Что касается зарплат, в рынок попытаемся вписаться. Но, может быть, и не получится. Я понимаю, что настоящий учитель хочет получать много. Но настоящий учитель, и у меня у самого были такие примеры, это также и тот человек, который может сказать «окей, я получу зарплату меньшую, чем я хочу, однако я за это время научусь такому, чего я вообще никогда не умел».

Как учить ребенка на эстонском языке, если он пришел в школу, его не зная? Есть такой принцип – «спокойно».

Это не означает, что мы будем говорить «все, ребята, приходите работать к нам бесплатно». Нет, этого не будет. Но при этом, безусловно, первый год уж точно, зарплаты выше рынка, конечно, не будут.

Сколько детей планируется в классах? Кажется, что 14 учителей это даже много.

До 16 человек. В параллели будет один класс. Но я бы хотел, чтобы на один класс было два, а лучше три учителя.

Одновременно? И чем они будут заняты?

Был такой человек по имени Платон, он считал, что в принципе учить можно только в диалоге. Когда идет фронтальное обучение в классе, один учитель – это очень банальная модель, чтобы не сказать пошлая. Это возможная модель, но банальная. Особенно если мы говорим про началку.

А теперь представьте себе урок, который состоит из диалога между взрослыми, в который вовлекаются дети. Или урок, когда есть объединение в малые группы, и они занимаются чуть-чуть разным в зависимости от интереса учителя и детей. Они обсуждают одну и ту же тему, но идут немножко в разные стороны, а потом соединяются, а потом меняются, а потом возникает тусовка.

Это интересно. Это сложно. Школа будет вообще устроена сложно. Там будет очень большой выбор у детей. Например, там будут выборные уроки, когда параллельно два урока, и человек должен выбрать, куда он идет или хочет выбирать. Потому что так учатся выбору.

Абсолютно точно там будет правило о том, что если пять детей хотят ввести новый предмет, он будет автоматически появляться.

Точно эта школа будет управляться парламентом, который будет иметь неограниченную власть.

А сколько времени будут дети проводить в школе?

У нас будет длинный день. Первый урок будет начинаться в 9 часов. При этом школа будет открываться в 8:15. То есть будут разные возможности для людей, которые уже пришли. Ну, а заканчиваться уроки будут не раньше 16 ч. Ни для какого возраста. Понятно, что чем старше, тем дольше. Но не по принципу обязательно надо всем быть, а по принципу, мы не хотим уходить.

Там будут разрешены гаджеты? Вы ведь противник того, чтобы отнимать их?

Это важная тема. Поскольку школа будет управляться парламентом и решения будут приниматься вместе с детьми, то и этот вопрос будет решаться там. Вариантов того, как это может быть устроено, много. Но среди этих вариантов не будет такого, что мы будем отнимать чужое имущество.

Если называть вещи своими именами, забирать гаджеты – это именно отбирать чужое имущество. Может ли быть такое, что где-то гаджетами решат не пользоваться? Да, есть какие-то уроки, особенно у младших, когда это неуместно. И вообще совершенно не обязательно гаджеты появляются у людей в 6 или 7 лет.

Не будет ли такого, что дети будут сидеть по углам и пялиться в этот гаджет? Нет, не будет. Откуда я это знаю? А это педагогика. Как это будет сделано? А мы посмотрим.

Если называть вещи своими именами, забирать гаджеты – это именно отбирать чужое имущество.

Когда-то в «Апельсине» лет десять назад появился закон о гаджетах. У нас не было запрета. И вот однажды на заседание парламента пришли две девочки из 4 или 5 класса, и рассказали, что, когда старшие играют, младшие к ним прилипают и смотрят. И в этот момент, вместо того, чтобы происходило все то, за что мы так любим «Апельсин», а именно, общение, что старшие могут разговаривать с младшими и вместе заниматься разными интересными вещами, у нас начинает развиваться такая тенденция, что все только начинают в гаджеты тупить. Дальше было большое и очень интересное обсуждение, на котором были споры и был принят закон о гаджетах. В частности, там говорилось, что с 9.30 до 17.30 гаджеты в «Апельсине» можно использовать только в образовательных целях. И это с одной стороны что-то ограничивало, с другой, давало свободу, потому что если мне проще математику решать, когда я Шопена слушаю, это тоже использование в образовательных целях. Ну, и оставалось достаточно много времени, после 17:30, чтобы просто потупить и поиграть – «Апельсин» работал с 8 ч и до 20 ч.

Всего, конечно, не расскажешь. Будет очень много интересного. Просто ждем вас в гости.