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Алексей Шишкин

16 августа 2024 в 3:00









«Эстония — одна из самых дешевых стран в мире» — как это было?

К середине 1926 года Эстония практически выбралась из послевоенного кризиса, стоимость жизни росла и в золоте она составляла в среднем уже 110% от довоенной. Тем не менее, по европейским меркам, Эстония оставалась сверхдешевой страной. Фото: muis.ee, коллаж Алена Ценно

В начале августа 2024 года немало шуму наделало заявление Института коньюнктуры о том, что Эстония движется к вхождению топ-5 самых дорогих стран Европы. В 1927 году молодое балтийское государство, напротив, считали одной из самых дешевых стран мира, по крайней мере в этом уверял ведущий статистик страны Альберт Пуллеритс. Какой тогда была национальная экономика, зарплаты и цены?

Канун нового 1927 года Эстония встречала со сдержанным оптимизмом. Министры Тоомпеа обсуждали с латвийскими коллегами проект пакта об общих таможенных правилах, который должен был подстегнуть международную торговлю. Отношения с СССР на время выровнялись — эстонский посланник Генрих Ларетей даже смог приехать из Москвы в Таллинн на рождественские праздники. Сельские хозяева собирали подписи в поддержку референдума за вторую волну национализации помещичьих земель, а торгово-промышленная палата выражала надежду на скорое снижение акцизов на спирт для наливок и ликеров.

Но главной новостью экономики был, конечно займ в размере 1,35 млн фунтов стерлингов (около 106,3 млн фунтов или 124 млн евро в ценах 2024 года), полученных Эстонией от Лиги наций. Облигации займа были размещены международной организацией на Лондонской и Нью-Йоркской биржах и вызвали высокий спрос у банков не только Британии и США, но и Франции с Германией. «Всему этому, конечно, способствует устойчивость политического положения Эстонии: бюджет государства и внешняя торговля её — в полном равновесии», — отмечал британский журнал The Financial News.

Обменный курс эстонской марки на 8 июня 1927 года.

На востоке по поводу займа тихонько ворчали, говоря о действиях Лиги наций как о форме «финансового империализма», которую страны запада решили навязать своей «передовой наблюдательной вышке» — Эстонии. Но в местных экономических кругах ждали оздоровления. Условиями предоставления займа была реформа банка Эстонии, назначение комиссара-наблюдателя от Лиги, валютная реформа, создание государственного ипотечного банка и еще ряд нововведений. Министр финансов Лео Сепп, анонсируя бюджет страны на 1927-1928 год, назвал Эстонию «Здоровой частью тела послевоенной политической структуры Европы».

Современному читателю цифра займа в 124 млн евро покажется, наверное, комично маленькой — однако, по меркам эпохи, и с учетом уровня цен в Эстонии, это было серьезное международное вливание. «Если принимать в расчет преимущественно цены на товары местного производства и продукты первой необходимости, то, при пересчете на золото, Эстония окажется одной из самых дешевых стран мира», — писал в The Estonian Yearbook 1927 статистик Альберт Пуллеритс.

Статистик Альберт Пуллеритс родился в Холстре, Вильяндимаа в 1892 году. В 1921 году он стал руководителем Центрального бюро государственной статистики. Пуллеритс руководил сбором, обработкой и публикацией всевозможных данных об Эстонии до 1944, продолжая работу и при первой советской, и при немецкой оккупации страны. На фоне возвращения сталинских властей в Эстонию, Пуллеритс с женой принял решение уехать в Германию. Ученый скончался в ФРГ в 1967 году и был похоронен на Сеннештадтском кладбище военных беженцев. Департамент статистики с 2011 года вручает премию Альберта Пуллеритса за лучшие исследования молодых ученых в области статистики.

В 1921 году сразу после окончания Освободительной войны, на фоне затяжного экономического кризиса, усредненная стоимость жизни в Эстонии, посчитанная в золоте и привязанных к нему междунардных валютах, составляла 89,6% от того же показателя довоенного 1914. Больше всего подешевело жилье - цены упали в 10 раз (!), также подешевели топливо и освещение (до 84%) и продовольствие (97%). Из товаров первой необходимости подорожала только одежда (111%).

Выход из кризиса замаячил только после 1923 года, когда экономика приспособилась к новым реалиям. Одновременно стоимость жизни стала расти. По данным Пуллеритса, к июлю 1926 года в золоте она составляла в среднем уже 110% от довоенной. Тем не менее, по европейским меркам, Эстония оставалась сверхдешевой страной.

Общий бюджет государства на 1926-1927 год (с 1 апреля по 31 марта) составлял 7,8 млрд марок. На протяжении предыдущих 4 лет он оставался профицитным.

Сколько получали?

Но одно дело — макроэкономика, а другое — реальное соотношение цен и зарплат. Оценим, какими были в ту пору заработки жителей Эстонии и как их можно было потратить.

В марте 1927 года Министерство образования представило новые расценки зарплат учителей. В зависимости от квалификации, педагоги на полной ставке получали от 7 000 до 26 000 марок в месяц.

Шахтеры на государственных сланцевых выработках могли получать по 300 марок в день, плюс служебное жильё. Однако, готовых работать на этих условиях не хватало. Фото: muis.ee

Рабочий на государственных сланцевых выработках получал по 300 марок в день, плюс служебное жильё. При этом биржа труда жаловалась на нехватку шахтёров, готовых работать на этих условиях. Латвийские власти, вербовавшие эстонцев на строительство железных дорог, были готовы платить им по 30 марок в час.

Среди рабочих в 1927 году самым высоким заработком могли похвастаться мужчины, занятые в кожевенной и галантерейной промышленности — 49,8 марок в час. Меньше всего платили текстильщикам — 27,4 марки. Женщины могли заработать больше всего в полиграфической отрасли — до 29,8 марок в час, и меньше всего в строительстве — 18,3 марки.

Укладка асфальта. В строительстве в 1926 году женщины получали самые низкие заработки. Фото: muis.ee

Сезонные сельскохозяйственные рабочие получали на руки от 2 455 марок в месяц в Вирумаа (женщины — от 2 218) до 4 329 марок в Тартумаа (женщины — до 3 052). Гендерный разрыв в зарплатах в ту пору был общепринятым и составлял от 26 до 49% в зависимости от отрасли.

При этом на вакансии врачей с заработком в 6 000 марок в месяц в том же году претендовали, по данным Министерства социальных дел, сразу по 60 кандидатов. Причиной был избыток в Эстонии работников интеллектуального труда и бывших служащих, оставшихся в стране после краха Российской империи, о чём вспоминает, например, адвокат Всеволод Губин в книге мемуаров «Времена не выбирают». При этом дефицитный квалифицированный рабочий, например, каменотес на крупном госпроекте мог зарабатывать по 400-1500 марок в день.

На что хватало?

Теперь приведем несколько примеров цен. В 1927 году выпуск ежедневной русскоязычной газеты «Вести дня» стоил 10 марок, месячная подписка вместе с рижским приложением «Сегодня» — 300 марок.

В летнем кафе в саду Seltskondlik Maja на бульваре Мере (нынешняя Tallinna Kanutiaia Huvikool) можно было пообедать жаренным лососем с гарниром за 50 марок, съесть суп из раков и пирожок — за 35 марок, целого цыпленка с огуречным гарниром — за 125, грибы в сметане — за 55 или ананас со взбитыми сливками за 65.

Матросский костюм для мальчика в популярном бельевом магазине «Сестер Беклер» стоил от 420 марок (каждый больший размер на 20 марок дороже!), зефирная блузка для девочки — от 330 марок. Пачка из 20 папирос «Манон» от таллиннской фабрики «Лаферме» в Пирита обходилась в 35 марок. Билет на двойной вечерний сеанс в кинотеатре «Гранд Марина» (нынешний Русский культурный центр) в зависимости от места стоил от 10 до 30 марок. Шоколадные конфеты в подарочной упаковке — 30-35 марок.

Отпуск в доме отдыха близ Нарва-Йыэсуу в разгар сезона, июле и августе обходился в 140-150 марок в сутки. Фото: muis.ee

Еще несколько более-менее случайных цифр, позволяющих, тем не менее оценить масштаб цен в стране. В летний сезон стоимость пуда (16 кг) свежей рыбы из Чудского озера составляла 500 марок. Отпуск в доме отдыха близ Нарва-Йыэсуу в разгар сезона, июле и августе обходился в 140-150 марок в сутки. В детском лагере с питанием - от 125 марок. Лечение и реабилитация сломанной ноги в коммерческой клинике - 3600 марок. Учеба в частной гимназии с русским языком преподавания в год стоила порядка 10 000 марок, для переходящих из городских гимназий - вдвое дешевле. Билет первого класса на пароход Таллинн-Штеттин (ныне Щецин в Польше) с питанием и каютой стоил 6600 марок, второго класса — 4000 марок.

Аренда квадратной сажени (4,55 м2) городского арендного жилья, выстроенного муниципалитетом Таллинна, в месяц оценивалась в 180-350 марок. Иначе говоря, скромная однокомнатная квартира стоила порядка 2000-2500 в месяц. При этом жилья за такую цену не хватало из-за невысоких темпов строительства, например, на 69 квартир в новом городском арендном доме в Каламая претендовали летом 1927 года 250 арендаторов.

Один из самых больших и высоких жилых домов в средневековом центре — так называемый «небоскреб Самуэлича» на улице Пикк, 40 советское торгпредство в 1927 выкупало у АО «Домус» за 50 млн. Фото: muis.ee

Выкупная цена домов в Старом Городе находилась в десятках миллионов марок. Например, жилое и коммерческое здание на Суур-Карья, 4, было продано в том же году за 12,7 млн марок. Один из самых больших и высоких жилых домов в средневековом центре — так называемый «небоскреб Самуэлича» на улице Пикк, 40 советское торгпредство в 1927 выкупало у АО «Домус» за 50 млн. Если вы переведете эту сумму в современные фунты или евро, останется лишь всплакнуть над невозможностью заключить такую сделку сегодня.

Откуда были деньги?

Важнейшими статьями доходов для молодого эстонского государства были таможенные сборы (19,5%), алкогольная монополия (13,5%), доходы от государственных предприятий, лесов, земель и недвижимости (12,8%). На прямые налоги приходилось только 9% доходов бюджета. «В смете на 1926/1927 годы статья подоходного налога принесет лишь 274 млн марок», - указывал Альберт Пуллеритс в конце 1926 года.

На сельское хозяйство приходилось 60% ВВП Эстонии. Фото: muis.ee

Крупнейшей отраслью экономики оставалось сельское хозяйство, на которое приходилось порядка 60% от ВВП страны. Объем годового аграрного производства оценивался в 20-22 млрд марок. Объем промышленного производства - в 9,6 млрд марок. Крупнейшими по объему были текстильная, продовольственная, деревообрабатывающая и бумажная, кожевенная и химическая отрасли, а также добыча и переработка глины и кварцевого песка, полиграфическая индустрия.

Оборот внешней торговли в Эстонии составлял 19,1 млрд марок (около 51 млн долларов США в ценах 1926 года). Баланс импорта и экспорта был почти нулевым - 25,4 млн долларов против 25,7 млн. Больше всего в Эстонию ввозили сырого хлопка для текстильной промышленности (около 15% импорта в 1925), крупнейшей статьей экспорта было сливочное масло (22%).