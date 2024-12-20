Деловые ведомости
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  • 20.12.24, 16:20

Делов-то: EKA отказывается от сотрудничества с Израилем, Эстония — «страна-головастик»

В свежем выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают скандал среди богемы — отказ Академии искусств от сотрудничества с израильскими ВУЗами, очередное усложнение налоговой системы и перекошенный экономический баланс между эстонской столицей и провинцией. Не пора ли всем переезжать в Таллинн?
Страна-головастик теперь не только Австрия, но и Эстония? А у нас такая прогрессивная система образования - детки в Майнкрафт играют!
  • Страна-головастик теперь не только Австрия, но и Эстония? А у нас такая прогрессивная система образования - детки в Майнкрафт играют! Foto: Алена Ценно
Темы недели обсуждают Ярослав Тавгень, Дмитрий Фефилов и Алексей Шишкин.
•Эстонская академия искусств (EKA), объявила, что прекращает всяческое сотрудничество с израильскими университетами. Что это, сознательная политика с антисемитским душком или просто непродуманная коммуникация? Была ли адекватной встречная реакция на это заявления? А может быть, дело вообще в безопасности?
•Эстония — «страна-головастик». 50 процентов всего ВВП страны — в Таллинне. А уже 73 процента экономики — услуги, самая большая доля этого сектора в истории Эстонии. Стоит ли бить тревогу? А может, пора всех переселить в столицу? Ведь делать деньги в Таллинне проще.
•В среду ФРС опустил ставку на четвертной, то есть на 25 базисных пунктов, и рынки ответили падением. А все потому что Джером Пауэлл предупредил, что в следующем году планирует гораздо более осторожно подходить к снижению ставки, и это может происходить не так часто как все ожидают. Значит восстановление экономики, о котором так долго говорили аналитики, теперь под угрозой?
•С 2025 года Налоговый департамент изменил систему учета. Теперь любая фирма станет налогообязанной вне зависимости от оборота, стоит выставить хотя бы один счет за услуги, подпадающие под НСО. Ударит эта мера по инвесторам и рантье. А как насчет самих налоговиков — не слишком ли малы выгоды от новой меры, что загружать их дополнительной работой?
•Центр информации о безопасности и обороне провел первый семинар для учителей школ Эстонии, представив интерактивную компьютерную игру «Охота на фейки», созданной на базе платформы Minecraft. «Детские игрушки» или прогрессивный подход к образованию? И можно ли доверить государству борьбу с фейками?

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