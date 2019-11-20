Инвестор Тоомас • 20 ноября 2019
Инвестор Тоомас
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Coop Pank на бирже ожидает печальная закономерность
В свете подписки на акции Coop Pank, я решил рассмотреть, какие IPO на Таллиннской бирже прошли не очень гладко.
Инвестор должен считаться с рисками, которые могут его поджидать. Поэтому предлагаю рассмотреть настораживающие примеры IPO, а именно Tallink Grupp, Ekspress Grupp и Arco Vara. Акции всех этих компаний в настоящее время торгуются ниже цены, предложенной инвесторам при первичной эмиссии акций.
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