Coop Pank на бирже ожидает печальная закономерность

Руководитель Coop Pank обещает быстрый рост Фото: Лийз Трейманн

В свете подписки на акции Coop Pank, я решил рассмотреть, какие IPO на Таллиннской бирже прошли не очень гладко.

Инвестор должен считаться с рисками, которые могут его поджидать. Поэтому предлагаю рассмотреть настораживающие примеры IPO, а именно Tallink Grupp, Ekspress Grupp и Arco Vara. Акции всех этих компаний в настоящее время торгуются ниже цены, предложенной инвесторам при первичной эмиссии акций.