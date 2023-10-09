Увы, раздосадовавшая акционеров SAS получила еще один шанс

Генеральному директору SAS Анко ван дер Верффу до сих пор не удалось вывести авиакомпанию в прибыль. Фото: Reuters/Scanpix

Я бы позволил SAS обанкротиться в качестве наказания за то, что она десятилетиями обманывала акционеров и разбазаривала деньги инвесторов. Но, увы, нашлись те, кто посчитал, что эта авиакомпания заслуживает еще одного шанса.

История SAS, первоначально называвшейся Scandian Airlines System, началась после Второй мировой войны, когда крупнейшие авиакомпании Швеции, Дании и Норвегии образовали консорциум для перелетов через Атлантику. В первые десятилетия своего существования компания была хорошей и инновационной: например, она начала летать через полярные регионы в Северную Америку, сократив таким образом дальность полета и экономя топливо.