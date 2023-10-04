    Авиакомпанию SAS выведут с биржи – мелкие акционеры не получат ничего

    Фото: Jeppe Gustafsson

    Авиакомпания SAS будет продана новым собственникам и уйдет с биржи, в результате чего ее акции, находящиеся в собственности мелких инвесторов и шведского государства, потеряют всю свою стоимость.

    Согласно распространенному сообщению SAS, новые собственники вложат в компанию 475 млн долларов, а также предоставят ей кредит на 700 млн долларов. Предприятие покинет биржу, не выплатив своим нынешним акционерам никакой компенсации, придерживаясь позиции, что для такого шага не требуется разрешение акционеров, пишет rus.err.ee.
    SAS станет частью консорциума на базе Air France-KLM. Руководство авиакомпании рассчитывает, что это позволит ей выйти из процедуры защиты от банкротства в США, инициированной SAS летом 2022 года.
    Из частных инвесторов SAS будет принадлежать инвестиционной компании Castlelake – 32%, Air France-KLM (19,9%) и Lind Invest (8,6%).

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