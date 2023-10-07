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dv.ee

7 октября 2023 в 7:41









Европарламент хочет ввести единые размеры и цены на ручную кладь для всех авиакомпаний

Пассажиры в аэропорту. Фото: Scanpix

Европарламент принял решение, согласно которому Евросоюз должен унифицировать правила и прейскуранты авиакомпаний на разрешенную ручную кладь, чтобы облегчить путешествия.

Различные ограничения авиакомпаний по размеру ручной клади вызывают у пассажиров значительный дискомфорт и проблемы, сообщила пресс-служба парламента. Поэтому, по мнению Европарламента, необходимо изменить правила, касающиеся прав авиапассажиров, а также установить стандартные размеры и прейскуранты для ручной клади.

Поскольку каждая авиакомпания имеет свои собственные правила, сборы за провоз багажа невозможно сравнить. В то же время несогласованность правил вызывает проблемы и путаницу, когда путешественники летают несколькими компаниями или им приходится неожиданно менять планы. Поэтому парламент утверждает, что ЕС должен установить единые правила для ручной клади авиапассажиров при пересмотре единых правил авиаперевозок. Также, по мнению парламента, следует решить проблему других скрытых платежей, например, при распределении мест.

Оценка парламента в том числе опирается на решение Европейского суда, согласно которому авиакомпаниям не следует взимать дополнительную плату за ручную кладь, если она соответствует правилам безопасности и разумным требованиям по весу и размеру.