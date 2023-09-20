Новости

dv.ee

20 сентября 2023 в 9:17









Госконтроль рекомендует вновь приватизировать авиакомпанию Nordica

Результаты деятельности авиакомпании Nordica свидетельствуют о том, что государство оказалось недостаточно умелым и заинтересованным собственником в такой сложной сфере бизнеса, как авиация, отмечает Госконтроль.

По мнению руководства Госконтроля, авиакомпания Nordica является примером того, как государству не надо управлять принадлежащим ему предприятием. Фото: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

По мнению Государственного контроля, аргументов, подтверждающих необходимость сохранения компании Nordica и обслуживающего ее предприятия OÜ Transpordi Varahaldus в государственной собственности, было недостаточно уже до наступления серьезных финансовых трудностей, возникших в компании Nordica в июле. И аргументов в пользу этого до сих пор не прибавилось, говорится в пресс-релизе Госконтроля.