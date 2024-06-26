Инвестор Тоомас: стремительный рост Nvidia может скрывать начало медвежьего рынка
Генеральный директор Nvidia Джен-Сун Хуанг.Фото: Reuters/Scanpix
Растущая зависимость основных фондовых индексов США от Nvidia может скрывать некоторые проблемы – например, начало медвежьего рынка.
Американский фондовый рынок следует за Nvidia. Это отчетливо проявилось в первые два торговых дня этой недели. В понедельник акции Nvidia упали, а вместе с ними упали индексы Nasdaq и S&P 500. Во вторник Nvidia вытащила оба индекса.
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