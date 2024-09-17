Назад 17.09.24, 12:19 Инвестор Тоомас: флиппинг в минус или в плюс – несколько правил могут решить этот вопрос Хотя я сам непосредственно и не занимаюсь недвижимостью, я могу хотя бы поделиться некоторыми ценными и практичными советами, которые я только что узнал, с теми, кто планирует сколотить состояние в этой сфере.

В выходные я отправился на семинар по недвижимости, который проходил посреди поля в бывшем большом коровнике в районе Пеэтри, чтобы послушать советы знатоков. Коровы уже переехали, и я оказался среди 150 инвесторов в центре жизни и шума, впитывая знания мудрость. Foto: Olimar Hinn

Наверное, никого не удивляет, что многие смекалистые инвесторы, имеющие за плечами немного денег и навыки ремонта, начинают свой путь в сфере инвестиций в недвижимость с того, что приводят квартиры в порядок и продают их. Разумеется, в надежде получить кругленькую сумму и затем перейти к следующему, еще более хорошему объекту, а в конечном итоге, возможно, стать даже крупным застройщиком.

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