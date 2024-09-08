Назад 08.09.24, 09:45 Нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды? Принесли ли последние шесть месяцев облегчение инвесторам в арендную недвижимость или это просто слабые игроки выбыли из игры? Набирает ли обороты строительство, и начнется ли наконец-то строительство Rail Baltic в полную силу?

За последние месяцы был введен в эксплуатацию ряд новых объектов. Foto: Лийз Трейманн

В июле рынок вторичного жилья Таллинна удивил небольшим оживлением, и, по предварительным данным, количество сделок в августе выросло еще больше. Это дает продавцам возможность подталкивать сомневающихся к покупке, используя аргумент о том, что вскоре цены начнут расти и выбор сократится. Однако говорить о восстановлении рынка пока рано.

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