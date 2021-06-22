Мартин Йоханнес Тедер • dv.ee • 22 июня 2021 в 3:00
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Недвижимость

Porto Franco: на какие деньги продолжается строительство объекта?

На заседании Специальной комиссии по контролю за государственным бюджетом Рийгикогу глава проекта Porto Franco Рауно Тедер выступил с пространной речью о том, каким образом был получен кредит от KredEx. При этом Тедер, хранивший молчание с самого начала скандала, ни словом не обмолвился по поводу дальнейшей судьбы кредитного договора с KredEx на 40 миллионов евро. Неясно также, на какие деньги продолжается строительство объекта.

Строительство Porto Franco продолжалось на прошлой неделе.  Фото: Андрас Кралла

В мае представители Porto Franco объявили, что третье здание застройки возведено на полную высоту. Работы по бетонированию ведёт компания Kontek Int AS, член правления которой Март Урбас рассказал о том, что строительство объекта продолжается, завершен третий этап. Сейчас бетонщики завершают свою работу на втором здании. По словам Урбаса, на объекте работает около 50 человек, и дела идут замечательно.

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