Что ждут предприниматели от налоговой системы Эстонии?

В начале недели министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус выступила с предложением реформировать налоговую систему страны, и прежде всего снизить подоходный налог до 13-15%. Предложение было встречено неоднозначно: часть предпринимателей подвергла его резкой критике, другие же высказались в поддержку идей министра.

Глава компании NG Investeeringud Юри Кяо Фото: Андрас Кралла

Председатель правления инвестиционной и холдинговой компании NG Investeeringud Юри Кяо, в частности, отмечает, что политики представили общественности некие половинчатые идеи, которые вызывают лишь новые вопросы. К примеру, если подоходный налог снизят до 13-15%, то что будет с другими налогами?