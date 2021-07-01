Кристьян Кург • dv.ee • 1 июля 2021 в 3:00
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Налоги

Что ждут предприниматели от налоговой системы Эстонии?

В начале недели министр финансов Кейт Пентус-Росиманнус выступила с предложением реформировать налоговую систему страны, и прежде всего снизить подоходный налог до 13-15%. Предложение было встречено неоднозначно: часть предпринимателей подвергла его резкой критике, другие же высказались в поддержку идей министра.

Глава компании NG Investeeringud Юри Кяо   Фото: Андрас Кралла

Председатель правления инвестиционной и холдинговой компании NG Investeeringud Юри Кяо, в частности, отмечает, что политики представили общественности некие половинчатые идеи, которые вызывают лишь новые вопросы. К примеру, если подоходный налог снизят до 13-15%, то что будет с другими налогами?

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