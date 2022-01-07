Клубок схем: за скандалом о взятке кроется дело о банкротстве фирмы Сеппиков

Семейство Сеппиков почти три с половиной года плело схемы в деле о банкротстве компании Hexanor, в ходе которого банк SEB все еще надеется получить причитающиеся 6 миллионов евро. Бывшего министра внутренних дел Айна Сеппика и его сыновей нынче подозревают во взяточничестве.

10 000 евро за пару торговых центров в Таллинне? Суд признал эту цену вполне разумной (на снимке: торговый центр Bravo в Ласнамяэ). Фото: Андрас Кралла

По данным Центральной криминальной полиции, подозреваемые собирались дать взятку в размере более 100 000 евро, из которых фактически были переданы 25 000 евро.