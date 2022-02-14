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    Известный секс-тренер: счастье в отношениях важнее прибылей

    «Секс продает» - для популярного эстонского секс-коуча Эпп Кярсин этот расхожий маркетинговый совет работает на все 100%: обороты и прибыль ее тренинговой компании Amare Luna OÜ с каждым годом неуклонно растут.

    Счастье бизнесмена – уметь превратить собственную страсть в доход (на снимке - руководитель тренинговой компании Amare Luna OÜ Эпп Кярсин с одним из учебных пособий).Фото: Андрас Кралла
    Дела у Кярсин идут настолько хорошо, что ее фирма даже вошла в список «газелей» - наиболее быстрорастущих компаний Эстонии по версии Äripäev. Секрет успеха, однако, не только и не столько в пикантной тематике тренингов.
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