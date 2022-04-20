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    Врачи-беженцы вынуждены начинать карьерный путь в Эстонии на несколько ступеней ниже

    Confido уже принял на работу часть украинских беженцев. Иллюстративное фото. Фото: Confido

    Для врача или медсестры, сбежавшей от войны в Украине, рабочее место в Эстонии – это свет в конце туннеля, однако из-за бюрократии данный туннель становится безнадежно длинным. Если работа врачу требуется быстро, то он может рассчитывать только на должность сиделки или помощника медсестры, пишет Äripäev.

    Согласно статистике Кассы по безработице, по состоянию на начало апреля работу искали 78 приехавших из Украины медсестер, 47 врачей и 46 других специалистов (фармацевтов, лаборантов, терапевтов). Возможности получить работу по профессии у них нет, не предвидится этого и в ближайшем будущем.
    К концу первой недели апреля заявления о начале работы в Эстонии в Департамент здоровья подали только два врача из Украины, один из которых затем отозвал свое заявление из-за переезда. Кроме того, заявки подали несколько украинских стоматологов. Медсестры и акушерки пока еще не дошли до подачи заявок, поскольку их образование не соответствует эстонским требованиям. На данный момент государство ищет способы направить их на курсы повышения квалификации.
    Руководители четырех таллиннских больниц направили министру здравоохранения и труда Танелю Кийку предложение о создании временной правовой основы, которая позволяла бы нанимать на должность помощника медсестры с ограниченной ответственностью украинских беженцев – медсестер и акушерок. Для этого у них должен быть сертификат о прохождении обучения и опыт работы.
    Главы больниц заверили министра, что у них есть готовность и ресурсы для быстрой интеграции украинских медсестер и акушеров в сферу здравоохранения Эстонии. Они также поддерживают краткосрочное и долгосрочное обучение медсестер, в том числе изучение эстонского языка, повышение квалификации или переподготовку.
    Работодатели попросили временно ослабить языковые требования для должности помощника медсестры или, если это невозможно, для должности сиделки или ассистента.
    По словам главного специалиста отдела развития системы здравоохранения Министерства социальных дел Катре Трофимов, для начала работы в Эстонии украинские врачи должны отправить ходатайство в Департамент здоровья. Сделать это можно после того, как их профессиональная квалификация будет подтверждена в структурном подразделении Фонда Archimedes в Эстонском центре ENIC/NARIC. После рассмотрения заявки специалист будет направлен на специальный экзамен. Трофимов отмечает, что не позднее подачи документов в Департамент здоровья беженец должен начать интенсивное обучение эстонскому языку и уметь общаться на эстонском хотя бы на базовом уровне.
    На данный момент Европейский Союз готовит рекомендации для облегчения признания профессиональных квалификаций. В Министерстве социальных дел отмечают, что пока неизвестно, о чем пойдет речь. «Как только рекомендации поступят нам, мы рассмотрим их с учетом прибывших в Эстонию квалифицированных украинских медицинских работников», - добавили в министерстве.

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