К бюро полиции в Таллинне выстраиваются рекордные очереди. Первые люди пришли в час ночи
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На услуги Департамента полиции этой весной рекордный спрос - люди занимают очередь за много часов до открытия участков. Некоторые готовы стоять в ней по 11-12 часов, лишь бы срочно подать документы. Корреспондент ДВ три раза постоял в очереди перед бюро полиции в столичном районе Мустамяэ и рассказывает о том, кто и почему готов дежурить под дверью департамента с раннего утра.
Уже несколько недель у бюро обслуживания Департамента полиции на Таммсааре теэ в каждый будний день выстраиваются многометровые очереди. К 9 часам утра, когда учреждение открывается, приема ожидают уже несколько десятков человек. В середине апреля их число доходило до 100 - и это только посетители, приехавшие до начала работы бюро.
В середине апреля число ожидающих приема у бюро обслуживания Департамента полиции доходило до 100 - и это только посетители, приехавшие до начала работы бюро.
Ажиотаж спровоцирован сразу несколькими факторами. Прежде всего, притоком беженцев из Украины, которые оформляют статус международной защиты и документы на работу.
Но в очереди стоят не только беженцы. В марте-апреле традиционно обновляют документы работающие в Эстонии дальнобойщики из Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Беларуси, России, и других стран вне ЕС. Как поясняют сами водители, интенсивность автоперевозок на севере Европы зимой снижается, потому бумаги подают перед “горячим” летним сезоном.
К этому добавляются обычные клиенты бюро, пришедшие, например, за обновлением паспорта или ID-карты.
25 апреля очередь перед открытием уже гораздо меньше, чем неделей раньше, но самые первые люди пришли куда раньше.Фото: Андрас Кралла
Семь раз в живой очереди
Если регистрироваться на прием электронно, то ближайший свободный “номерок” на подачу документов в Таллинне доступен только на середину июня. Если документы требуются быстрее - нужно приехать на место и ухитриться встать в самое начало живой очереди. Однако талончиков на прием без записи очень мало: ежедневно от трех до десяти. Вот почему посетители занимают места перед стеклянными дверями ранним утром.
Дарья, гражданка Украины, приехала в Таллинн на работу за пару месяцев до начала войны. Она оформила временное разрешение на работу, устроившись сначала посудомойкой, а затем и поваром в ресторан французской кухни. Поскольку она выехала из родной страны еще до вторжения России, ее бюрократический статус отличается от статуса тех, кто бежал непосредственно от боевых действий.
Чтобы закрепиться в Эстонии, Дарья хочет получить долгосрочную рабочую визу. В очереди она стоит уже в седьмой раз, каждый раз приходя около 6-7 утра. И в седьмой же раз не успевает получить талончик на подачу документов. В этот день первые в очереди приехали уже к 4:40 утра. Последними, у кого есть шанс быть принятыми в тот же день оказываются мужчины, занявшие места в 5:30. Дарья не расстраивается и говорит, что придет снова в день, когда будет свободна от смены в ресторане.
По словам Дарьи, в ее ситуации нет экстренности, поскольку разрешение на работу у нее есть, а ЕС в любом случае не высылает украинцев назад в охваченную войной страну. А живая очередь привычнее и понятнее, чем система электронных сервисов, мало знакомая тем, кто только приехал в Эстонию.
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8:00 утра 25.04.2022. Таллинн, Таммсааре теэ 47. Замерзшая очередь в Департамент полиции. Чтобы подать документы люди стоят с 2-3 часов ночи без гарантии, что это удастся осуществить.Фото: Андрас Кралла
Парни из России заняли очередь в час ночи
Спустя неделю очередь перед открытием бюро обслуживания гораздо меньше. Зато первые люди пришли куда раньше. Два брата-студента, в конце марта приехавшие в Таллинн на лечение из Петербурга, заняли очередь еще в час ночи.
Самые стойкие посетители суммарно проводят сначала у участка на Таммсааре, а потом внутри него до 12 часов.
Они предпочитают не представляться, но рассказывают, что в Эстонии проходят курс терапии от кожного заболевания, которое в России качественно не лечат. К европейским специалистам они записались еще до начала войны. Но вскоре их визы заканчиваются и нужно срочно сменить их на новые, гуманитарные, что в теперешних условиях, когда Эстония свела к минимуму выдачу виз россиянам, непросто. Для них живая очередь - единственный способ быстро попасть на прием.
После окончания лечения братья не планируют возвращаться в Россию. По их словам, еще в прошлом году они решили уехать из страны, поступив в магистратуру зарубежного ВУЗа.
Даже те, кому посчастливилось урвать один из нескольких талончиков на срочный прием, успевают подать документы лишь спустя два-три часа. Так что самые стойкие посетители суммарно проводят сначала у участка на Таммсааре, а потом внутри него до 12 часов.
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