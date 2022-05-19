Девелоперы повышают цены на жилье и расторгают договоры о бронировании

Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.
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