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    Девелоперы повышают цены на жилье и расторгают договоры о бронировании

    Девелоперские компании, измотанные непрерывным ростом цен на строительство, все чаще аннулируют договоры, заключенные с клиентами на бронирование и покупку жилья. В лучшем случае предупреждают о повышении стоимости строительства, а покупателям приходится принимать решение самостоятельно: либо соглашаться на новую цену, либо вообще отказываться от приобретения жилья.

    Глава девелоперской компании Fonde Holding Ханс-Роберт Ниммерфельдт.Фото: Андрас Кралла
    «Девелопер встречается со строителем. Строитель говорит, что контролировать рост цен на материалы он не в состоянии, трудности с поставками усугубляются, а потому он не может гарантировать, что уложится в смету или же сдаст объект вовремя, в соответствии с подписанным договором. У нас проблема. И девелопер ничего не может с этим поделать», - так описывает нынешнюю ситуацию на рынке жилищного строительства член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

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