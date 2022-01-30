Endover восстанавливает историческое здание в квартале Вольта
Эстонская девелоперская компания Endover приступила к восстановлению исторического здания из известняка длиной 172 метра, расположенного в квартале Вольта в Пыхья-Таллинне.
Так сейчас выглядит строительство квартала Вольта в Пыхья-Таллинне.Фото: Endover
Реконструкцию исторической постройки, датируемой 1912 годом, планируется завершить нынешним летом, говорится в распространенном Endover пресс-релизе.
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