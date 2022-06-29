Фото: Таави Муйде

Эстонские предприниматели побывали в Киеве: «Лучший способ помочь людям – поддерживать работу бизнеса»

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Поездка эстонских предпринимателей в Украину стала одним из первых, если не самым первым бизнес-визитом в страну за военное время. Встречи с чиновниками и бизнесменами в Киеве показали: говорить об инвестициях в Украину не рано. Напротив – государство рассчитывает на иностранный капитал и уже сейчас готово сотрудничать с зарубежными бизнесменами. Но те, в свою очередь, видят барьеры – и дело не только в том, что война продолжается.

Без внешнего капитала восстанавливать экономику страны будет трудно. «Учитывая количество повреждений инфраструктуры, на мой взгляд, это невозможно сделать в рамках бюджета Украины», – сказала эстонским предпринимателям Галина Янченко, секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

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