Фото: Таави Муйде

Эпицентр

Полина Волкова

29 июня 2022 в 9:21

Эстонские предприниматели побывали в Киеве: «Лучший способ помочь людям – поддерживать работу бизнеса»

Поездка эстонских предпринимателей в Украину стала одним из первых, если не самым первым бизнес-визитом в страну за военное время. Встречи с чиновниками и бизнесменами в Киеве показали: говорить об инвестициях в Украину не рано. Напротив – государство рассчитывает на иностранный капитал и уже сейчас готово сотрудничать с зарубежными бизнесменами. Но те, в свою очередь, видят барьеры – и дело не только в том, что война продолжается.

Без внешнего капитала восстанавливать экономику страны будет трудно. «Учитывая количество повреждений инфраструктуры, на мой взгляд, это невозможно сделать в рамках бюджета Украины», – сказала эстонским предпринимателям Галина Янченко, секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины.