На бумажном браслете, выданном на границе, от руки фиксируют время и место въезда беженца. Фото предоставлено волонтёром
Украинские беженцы отдают последние деньги за проезд по Эстонии
Государство ввело сложную схему бесплатного пользования поездами для беженцев, которая пока приносит больше проблем, чем пользы. Прибывшим из Украины порой приходится отдавать последние деньги, чтобы воспользоваться поездами Elron.
Украинка Ирина и её 9-летний сын после трудного путешествия через Россию наконец добрались до Эстонии. Из Нарвы им предстояло доехать до Валга – с пересадкой в Тапа. В обоих поездах у них потребовали оплатить проезд, поскольку им нечем было доказать, что они имеют право проехать бесплатно. Билеты обошлись бы примерно в 35 евро на двоих. Но в поезде Нарва-Тапа за них заплатила незнакомая попутчица.
Подобными историями в последний месяц заполнено сообщество волонтёров, помогающих украинским беженцам. Дело в том, что в Эстонии начали действовать новые правила предоставления бесплатного проезда для беженцев в поездах, о которых далеко не все знают. Что, впрочем, неудивительно – в открытом доступе информации почти нет.
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