На бумажном браслете, выданном на границе, от руки фиксируют время и место въезда беженца. Фото предоставлено волонтёром

Украинские беженцы отдают последние деньги за проезд по Эстонии

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Государство ввело сложную схему бесплатного пользования поездами для беженцев, которая пока приносит больше проблем, чем пользы. Прибывшим из Украины порой приходится отдавать последние деньги, чтобы воспользоваться поездами Elron.

Украинка Ирина и её 9-летний сын после трудного путешествия через Россию наконец добрались до Эстонии. Из Нарвы им предстояло доехать до Валга – с пересадкой в Тапа. В обоих поездах у них потребовали оплатить проезд, поскольку им нечем было доказать, что они имеют право проехать бесплатно. Билеты обошлись бы примерно в 35 евро на двоих. Но в поезде Нарва-Тапа за них заплатила незнакомая попутчица.
Подобными историями в последний месяц заполнено сообщество волонтёров, помогающих украинским беженцам. Дело в том, что в Эстонии начали действовать новые правила предоставления бесплатного проезда для беженцев в поездах, о которых далеко не все знают. Что, впрочем, неудивительно – в открытом доступе информации почти нет.

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