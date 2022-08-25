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    Государство продолжит временно размещать украинских беженцев на улице Мяэпеалзе

    Предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) не будет заключать с беженцами договоры аренды, как планировалось ранее, поскольку принадлежащие им помещения останутся в использовании в качестве места временного размещения для беженцев. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Размещение военных беженцев из Украины в принадлежащих государству квартирах на улице Мяэпеалзе продолжится в том же формате, что и сейчас. Такое решение позволяет военным беженцам продолжить проживать на временных площадях и сосредоточиться на поиске жилплощади на долгий срок, взять в аренду жилье в Таллинне или в других местах, следует из пресс-релиза Департамента социального страхования.

    «Проживание в квартире помогает военному беженцу продвигаться дальше к самостоятельной жизни, поскольку человеку приходится больше заботиться о пропитании, справляться с ежедневными задачами, брать на себя ответственность за поддержание порядка в месте проживания, в отличие от жизни в гостинице, – говорит начальник отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Райво Сультс. – Беженцы, которые хотят надолго связать свою жизнь с Эстонией, должны все же попробовать найти себе постоянное жилье на рынке аренды недвижимости. Со своей стороны, мы обязательно проконсультируем их по этим вопросам».
    Военные беженцы могут по-прежнему ходатайствовать в местных самоуправлениях об однократной субсидии на аренду жилья на долгий срок.
    Предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) не будет заключать с беженцами договоры аренды, как планировалось ранее, поскольку принадлежащие им помещения останутся в использовании в качестве места временного размещения для беженцев. И здание на улице Мяэпеалзе будет использоваться именно в этом качестве. Кроме этого, у этого здания, как и у дома на улице Копли, нет разрешения на эксплуатацию, что напрямую не является причиной для невозможности временного расселения в них беженцев, но требуется для заключения долгосрочных договоров аренды.
    Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) к настоящему моменту провел оценку технического состояния домов и подтвердил Департаменту социального страхования, что дом на улице Мяэпеалзе, как и также принадлежащий RKIK дом на улице Копли, подходят для временного размещения.
    На инфодне для жителей дома на улице Мяэпеалзе, который прошел в среду, беженцам рассказали об изменениях условий проживания в их месте временного размещения и предложили поддержку в поиске постоянного жилья. Аналогичный инфодень пройдет на следующей неделе и в доме на улице Копли, где временно расселены военные беженцы.
    Цель Департамента социального страхования заключается в том, чтобы те беженцы, кто принял решение остаться в Эстонии, были бы способны по возможности быстрее начать самостоятельную жизнь, обеспечивать свою семью и арендовать собственное жилье.

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