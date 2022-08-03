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Эстония стала чаще отказывать украинцам, следующим из России, во въезде в ЕС

Беженцы из Мариуполя на автовокзале в Нарве.Фото: AP Photo, Scanpix

Граждане Украины стали чаще получать отказ во въезде в ЕС через российско-эстонскую границу. По данным Департамента полиции и погранохраны, каждую неделю отказ во въезде в Эстонию теперь получают десятки украинцев. Причина – в более тщательном отсеивании тех, кто в последние годы жил в России или на оккупированных ею территориях, и потому не может считаться беженцем, а также не имеет права на безвизовый въезд.

На этой неделе стало известно, что на пропускных пунктах на границе Эстонии и России существенно выросло количество отказов во въезде на территорию ЕС, полученных гражданами Украины. Об этом «Деловым ведомостям» сообщили сразу несколько источников.
В благотворительной НКО «Друзья Мариуполя», специализирующейся на помощи прибывающим в Эстонию транзитным беженцам из Украины, подтвердили, что уже знают об ужесточении проверок на границе: «Раньше снисходительнее относились к документам, которые не очень в порядке. А теперь, если видно, что человек ездил в Крым или имеет ВНЖ в России, или паспорт ЛНР, ДНР, то его могут не пустить. Но это все слухи из Нарвы, и есть учащение случаев, при которых не пускают», – прокомментировала ситуацию Александра Аверьянова, координатор «Друзей Мариуполя».
Официальный представитель Департамента полиции и погранохраны сообщил «Деловым ведомостям», что с 24 февраля эстонская сторона не пропустила в ЕС 399 граждан Украины. Всего через восточную границу в Эстонию прибыло более 41 000 украинцев, многие из которых воспользовались здесь правом на временную защиту. При этом в последние несколько месяцев количество отказов действительно увеличилось, говорят в погранохране. Если в начале войны речь шла о нескольких случаях в неделю, то в последнее время это уже десятки инцидентов в неделю.
В департаменте связывают увеличение числа отказов в пересечении границы с летним сезоном, в который принято ездить в отпуска и навещать родственников и друзей за границей. «Среди тех, кому было отказано во въезде в страну, те, кто думал, что украинский паспорт гарантирует автоматический въезд в Эстонию, несмотря на то, что они не военные беженцы. Это не так», – заявили в Департаменте полиции и погранохраны.

«Для въезда в Эстонию граждане Украины должны иметь законное основание – в Эстонию могут въехать все, кто имеет право на временную защиту, а также те, на кого распространяется безвизовый режим. Пограничники препятствуют въезду в страну лиц, по чьим данным выясняется, например, что в последние годы они жили и работали в России, имеют российскую прописку и/или российское гражданство, и не приехали в Эстонию из зоны боевых действий. Пограничники часто обнаруживают, что человек спрятал российский паспорт или существенно исказил или скрыл информацию. В таких случаях человека, скорее всего, не пустят. Среди тех, кому был запрещен въезд в страну, есть, например, люди, которые давно живут и работают в России и на самом деле хотят приехать в шенгенскую зону не как беженец, а как турист или в гости к родственникам/друзьям».

Марек Лийва
начальник Нарвского погранперехода

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