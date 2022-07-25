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25 июля 2022 в 7:23 Поделиться:









В Нарве откроется дополнительный инфопункт для военных беженцев

Поначалу новый инфопункт будет работать круглосуточно, дальнейшее расписание работы будет зависеть от изменения потребности в этом со стороны беженцев. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Департамент социального страхования, город Нарва и Международная организация по миграции IOM открывают дополнительный информационный пункт для военных беженцев из Украины в непосредственной близости от нарвского пограничного пункта. Консультировать и помогать беженцам продолжат также и на самой границе, сообщает департамент в пресс-релизе.

«Прибывающие в Эстонию беженцы проделывают изматывающий путь. Для нас важно дать приезжающим знать, что они прибыли в государство, где им помогут, – сказала генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу. – Понятно, что не все существенные вопросы сразу приходят в голову, беженцы нуждаются в совете и помощи спустя дни или даже недели после приезда в страну. Мы благодарим волонтеров и город Нарву за помощь, которую они оказывают прибывающим в Эстонию беженцам. Сообща мы делаем вклад в то, чтобы Украина одержала в этой войне победу».

Первичное консультирование продолжается и на границе. Там сотрудники Департамента полиции и погранохраны работают вместе с представителями Департамента социального страхования. Опыт открытого волонтерами в начале июля временного инфопункта показал, что в помощи нуждаются и те военные беженцы, которые находятся на территории Эстонии уже несколько дней, говорится в пресс-релизе.

Поначалу новый инфопункт будет работать круглосуточно, дальнейшее расписание работы будет зависеть от изменения потребности в этом со стороны беженцев.

Информацию о доступных услугах предоставляют город Нарва, а также Международная организация по миграции IOM, помогающая беженцам. Консультации предлагаются среди прочего и беженцам, которые не имеют дальнейших планов, у кого нет заранее установленных контактов с местными волонтерами или нет знакомых в Эстонии. «Со стороны IOM в сотрудничестве с Департаментом социального страхованиямы мы постараемся поддержать прежде всего беженцев, находящихся в наиболее уязвимом положении, которые хотят воссоединиться с семьей и родственниками в какой-то другой стране. Международная организация IOM имеет широкую сеть представительств по всему миру и продолжительный опыт по обеспечению безопасного перемещения людей. Этот опыт мы готовы применять и в отношении военных беженцев из Украины в Эстонии», - сказала руководитель эстонского представительства IOM Eesti Аннели Варес.

В том же здании, где находится дополнительный инфопункт, город Нарва передал в использование помещения для нарвского украинского землячества, где работают помогающие беженцам добровольцы. То, что инфопункт и помещения, где трудятся волонтеры, находятся настолько рядом, дает возможности для еще более тесного сотрудничества.

«Двое из трех беженцев прибывают в Эстонию из Украины через Нарву. С начала войны по состоянию на минувшую пятницу через Нарву в Эстонию въехало 21 990 человек. Мы все должны прилагать усилия, чтобы в сотрудничестве между различными ведомствами и волонтерами, беженцы получали в Эстонии лучший из возможных прием и человечное отношение, – сказала мэр Нарвы Катри Райк. – Открытие общего инфопункта – это большой шаг вперед, чтобы сложный путь беженцев в Европе стал немного легче. Город Нарва обеспечивает инфопункт наличием персонала и при необходимости оказывает первичную социальную помощь». Сюда входят медицинская помощь в Нарвской больнице, услуга инватранспорта, организация ночлега для нуждающихся.

Ида-Вирумааский инфопункт Департамента социального страхования продолжает работать и в Йыхви. Кроме размещения, там предлагается психосоциальная кризисная помощь пережившим травму военным беженцам, консультация и продовольственная помощь. Инфопункты открыты также в Таллинне, Пярну и Тарту.

Для временного размещения военных беженцев государство к 18 июля потратило 21 миллион евро, ночлег был предоставлен более, чем 16 000 человек. Получившие статус временной защиты беженцы из Украины могут ходатайствовать о получении субсидии на долгосрочную аренду жилья в местных самоуправлениях. С этими целями Департамент социального страхования уже заключил административные договоры с 65 самоуправлениями, было получено 624 ходатайства.

Новый инфопункт будет официально открыт сегодня, 25 июля в 11.00 в Нарве по адресу Петровская площадь, 3. Связаться с инфопунктом можно также по государственному инфотелефону 1247. При звонках из другой страны набирайте +372600 1247.