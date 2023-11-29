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Койт Бринкманн

29 ноября 2023 в 7:33









Найденные в печке документы сдвинули с мертвой точки большое уголовное дело

Кюллике Намм (справа), Калев Кангур, адвокат Кангура Дмитрий Теплых и Тоомас Тамм в здании Раквереского суда. Фото: Sten Semjonov

На слушании по делу адвоката Кюллике Намм, экс-главы Земельного департамента Калева Кангура и одного из владельцев отелей AQVA Hotels Тоомаса Тамме, которое началось на год позже запланированного срока, суд принял документы, найденные в банной каменке в доме Тамма во время обыска КаПо, на основании чего было возбуждено уголовное дело.

Причастные обвиняются в групповом совершении мошенничества в крупном размере. Согласно обвинению, они ввели в заблуждение судей по гражданскому делу, в связи с чем в двух судебных инстанциях Roodevälja Terminal OÜ, управляющую топливным терминалом недалеко от Раквере, обязали выплатить 635 000 евро.