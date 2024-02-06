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Николай Андреев

6 февраля 2024 в 12:21









Кристина Каллас: в Ида-Вирумаа построят еще пять школьных зданий

Комплекс из нового здания Нарвской эстонской гимназии и реконструированного здания Эстонской основной школы. За ними виднеется старинное здание Ваналиннаской государственной школы. Все три учебных заведения – государственные. Фото: Николай Андреев

В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.

Общая стоимость проекта составила 18,3 млн евро. Вместе со строящимся муниципальным детским садом и существующей Ваналиннаской государственной школой новый комплекс образует единый городок эстоноязычного образования в Нарве.

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что в Ида-Вирумаа в ближайшие годы планируется строительство на средства Евросоюза еще пяти школьных зданий, в том числе одно здание появится в Нарве.

На церемонии открытия Нарвской эстонской гимназии ученики поблагодарили министерство за финансирование строительства их гимназии. Министр в ответ сказала, что благодарить нужно европейских налогоплательщиков.

Деньги на инвестиции и деньги на зарплаты

По словам руководителя Riigi Kinnisvara Тармо Леппоя, учебные заведения составляют значительную часть недавно построенной государственной недвижимости.

«Министерство образования строило довольно много государственных гимназий. Но все эти проекты закончились в прошлом году, так что сейчас мы занимаемся школами, но в большинстве случаев – реконструкцией и ремонтом школ», – сказал Тармо Леппоя.

Здание Нарвской эстонской гимназии приняло учеников еще до официального открытия, во время забастовки учителей. Забастовка, переговоры профсоюза и Минобразования, обсуждения внутри правительства демонстрировали нехватку средств. В то же время, государство активно инвестировало в строительство новых школьных зданий.

«Госгимназии построены на деньги ЕС, – ответила на это Кристина Каллас. – Они не построены на деньги эстонских налогоплательщиков. Эти деньги между собой не связаны: зарплата учителей, которая финансируется за счет налогов, и эти стройки на деньги ЕС. К тому же, это инвестиции, а не постоянные расходы».

Министерство забирает школы у городов и волостей

Министр образования и науки Кристина Каллас на открытии Нарвской эстонской гимназии. Фото: Николай Андреев

Государство не только строит учебные заведения исключительно для старшеклассников, но за последние годы забрало у местных самоуправлений Ида-Вирумаа несколько школ и гимназий.

Та же эстонская основная школа Нарвы, здание которой теперь реконструировали, до недавнего времени была муниципальной. Сейчас идут переговоры между Министерством образования и городом Нарва о передаче государству местной Гимназии для взрослых. А например, в волости Люганузе, все школы, кроме одной, стали государственными. Соответственно, строительные и ремонтные работы в этих зданиях тоже будут заботой Riigi Kinnisvara.

По словам Кристины Каллас, это временное решение. После того, как в этих школах пройдет переход на эстонский язык обучения и пройдет реформа школьной сети (закрытие части школ), государство вернет школы местным властям.

При этом, новые пять школьных зданий, которые планируется построить в Ида-Вирумаа, будут не государственными, а именно муниципальными, сказала министр.

«Согласно принципу образовательной стратегии, детские садики и общее образование остается в сфере ответственности местных самоуправлений, – сказала Кристина Каллас. – А все, что после 9-го класса – постепенно уходит в сферу ответственности государства».

Архитектурный шеринг

Руководитель проекта по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Марек Молдау рассказал ДВ, что здание необычно своими фасадами и крышей, которые оказались для архитекторов самыми сложными частями здания. Также необычен внутренний двор, хотя работа с ним была проще.

В центре двора расположена скульптурная композиция «Arenguhüpped» (Прыжки развития).

По словам Марека Молдау, сложно было создать планировку, которая объединяла бы небольшие классные комнаты и общие пространства.

Ирене Кяосаар Фото: Николай Андреев

У новой эстонской госгимназии, перестроенной эстонской школы, а также у расположенной в нескольких метрах от них Ваналиннаской государственной школы, работающей по системе языкового погружения, один директор – Ирене Кяосаар. Она рассказала ДВ, что в новом комплексе для госгимназии и основной школы общими будут столовая, актовый зал, учительская и некоторые классные комнаты. Хотя юридически они останутся разными учреждениями.

Когда закончится строительство муниципального детсада, часть его уличных спортивных элементов также будет доступна ученикам всех четырех учебных заведений.

Кроме того, добавила Ирене Кяосаар, некоторые уроки могут проводиться в Нарвском колледже ТУ, до которого пара минут пешком, либо в соседней государственной гимназии, которая также располагается неподалеку.

Сюрпризы под землей

По словам Марека Молдау из Riigi Kinnisvara, проектирование школы и гимназии вместе со строительными работами обошлись в 18,3 миллиона евро (без НДС). Средства были выделены из Европейского фонда регионального развития и из государственного бюджета.

Проект дорожал по ходу реализации, и строительство не удалось завершить к 1 сентября 2023 года, как планировалось. Поэтому первые пять месяцев Эстонская госгимназия, уже созданная как учреждение, нанявшая учителей и принявшая учеников, работала во временных помещениях – в бывшем административном здании Кренгольмской мануфактуры.

Одна из причин задержки и удорожания проекта – археологические работы. По словам археолога Ильи Давыдова, на месте строительства нового здания нашли остатки фундаментов и подвалов XVII-XVIII веков, в том числе шведской казармы, о которой историкам ранее не было известно. После того, как археологи изучили и описали находки, строители демонтировали их и продолжили строительство.

Еще больший сюрприз ждал строителей под зданием эстонской основной школы. Часть этой школы была построена в конце XX века, и эту часть просто снесли. Но часть здания возвели в середине прошлого века по более раннему проекту, поэтому она охраняется как памятник старины, и необходимо было провести реконструкцию. Но после начала работ оказалось, что часть фундамента трехэтажного кирпичного здания опирается… на старинные деревянные сваи.

«Когда делали проект, не понимали, что старое здание стоит на деревянных стойках. Когда начали строить новое здание, уровень грунтовых вод изменился, а значит, это деревянные конструкции стали бы гнить. Надо было под стоящим старым зданием сделать новый фундамент. На это и в смысле бюджета, и в смысле времени никто не рассчитывал», – рассказала Ирене Кяосаар, которая одновременно является директором и эстонской госгимназии, и основной школы, а также Ваналиннаской государственной школы.

Две госгимназии на всех гимназистов Нарвы

Открытие Нарвской эстонской госгимназии, фактически, завершает в городе передачу гимназических классов от муниципалитета государству. По договору между городской управой и Министерством образования, все муниципальные школы, кроме одной, закрыли старшие классы, а государство построило для старшеклассников две государственных гимназии.

Нарвская эстонская госгимназия построена, в основном, для тех, кто учился в эстонской основной школе на эстонском языке, либо учился по программе языкового погружения в Ваналиннаской государственной школе. Поскольку таких детей в Нарве меньшинство, новая гимназия рассчитана всего на 252 ученика. Эстонская основная школа, входящая с ней в один комплекс – на 135 учеников.

Другое новое учебное заведение – Нарвская государственная гимназия на ул. Пушкина – планировалось для выпускников русскоязычных школ Нарвы, поэтому оно значительно больше и рассчитано на 561 гимназиста. Здесь также есть спортивный зал, которого нет в новой Нарвской эстонской госгимназии. При этом, более крупная гимназия обошлась дешевле – по данным Riigi Kinnisvara, общая стоимость этого проекта составила 15,8 миллиона евро (без НДС), которые поступили из Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета. На этой стройке не было неожиданностей, здание успели возвести вовремя, и эта госгимназия работает с 1 сентября 2023 года.

По словам Ирене Кяосаар, в ближайшие годы мест в двух нарвских госгимназиях будет несколько меньше, чем возможных абитуриентов. Но, говорят и Ирене Каосаар, и Кристина Каллас, демографические тенденции в Нарве такие, что вскоре мест в государственных гимназиях будет достаточно для города с таким населением.