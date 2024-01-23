    Полторы зарплаты за переход эстонской школы на эстонский и кадровый голод соседей

    Бонусы учителей в Ида-Вирумаа грозят дефицитом кадров в Раквере: повышение дохода на 50% является весомым аргументом при выборе работы.Фото: Николай Андреев

    Не все ида-вируские школы – русскоязычные, в то же время и эстонские школы региона получают обещанную правительством надбавку за переход на эстонский язык обучения. И это лишь один из непродуманных моментов реформы.

    Установленная государством доплата учителям школ и детских садов, которые преподают на эстонском языке в Ида-Вирумаа, призвана привлечь в этот регион новых педагогов. И это работает, правда, многие новые учителя трудятся здесь вахтовым методом, либо их решение о переезде не окончательное – они не покупают, а снимают квартиры, не перевозят семьи.
    Легче других таким образом переходить на работу в Ида-Вирумаа тем, кто живет рядом с этим регионом. Дорога на работу будет занимать больше времени, но повышенная зарплата компенсирует это неудобство.
    Однако нехватка учителей ощущается практически по всей Эстонии. И ида-вируская доплата приводит к тому, что растет их дефицит в соседних самоуправлениях.

    Полчаса на поезде – плюс 50% к зарплате

    С другими уездами непосредственно граничат только два самоуправления Ида-Вирумаа: волость Люганузе и волость Алутагузе. Для Люганузе ближайший крупный сосед – город Раквере.
    Заместитель старейшины волости Люганузе Макс Каур рассказал, что с 1 сентября прошлого года три школы на территории волости стали государственными. У волости остались только детсады и одна маленькая школа на мызе Майдла, также включающая в себя детсад.
    «Многие бывшие учителя действительно стали возвращаться – кто из Ляэне-Вирумаа, кто из более далеких мест в родные пенаты. Особенно это было заметно по детскому садику "Каннике". Поскольку переход на эстонский язык с 1 сентября коснется и детских садов, там тоже были кадровые вопросы. Некоторые кадры уходят на пенсию, и нам надо было добирать в садик 5-6 воспитательниц с соответствующими знаниями и образовательным уровнем. Так что, да, нам стало полегче», – рассказал Макс Каур.
    По его словам, у кого-то из учителей, ранее уехавших, остались в собственности квартиры, и они просто вернулись на родину. Другие же ездят на работу из соседних самоуправлений.
    «Между нами и Раквере прекрасно ходит общественный транспорт: скоростной поезд или же автобусы. Или на личном транспорте довольно удобно добираться», – добавляет Макс Каур.
    Минимальная зарплата учителя, работающего с полной нагрузкой, в целом в Эстонии повышается до 1803 евро (брутто), для школьных учителей Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском, она умножается на коэффициент 1,5. Для учителей детсадов к их зарплатам установлен коэффициент 1,3.
    По словам Макса Каура, на практике это означает зарплаты выше двух тысяч евро в волостных садиках и 2300-2600 евро (брутто) в общеобразовательных школах.

    Раквере меж двух доплат

    Лаур Кальювеэ, вице-мэр Раквере по образованию, молодежной работе и культуре, отметил, что нехватка учителей является проблемой для его города, как и для всей Эстонии. Городским школам с каждым годом все сложнее находить новых учителей, сказал он.
    «Бонусы учителей в Ида-Вирумаа, безусловно, повлияют на весь Ляэне-Вирумаа, ведь повышение дохода на 50% является весомым аргументом при выборе работы. Это подтверждает и тот факт, что я лично знаком с несколькими учителями из Раквере и Ляэне-Вирумаа, которые работают в ида-вируских школах», – сказал Лаур Кальювеэ.
    Он опасается, что, если дополнительно будет финансироваться переход на эстонский язык обучения и школ Харьюмаа, зарплата учителей, преподающих на эстонском, может вырасти и там.
    «Я понимаю, что государство пытается помочь регионам Ида-Вирумаа и Харьюмаа, у которых еще большие проблемы с кадрами, – говорит вице-мэр Раквере. – В то же время это ставит Ляэне-Вирумаа в чрезвычайно сложную ситуацию, поскольку нам не выделяются никакие государственные дотации, однако мы находимся между двумя уездами, где эти дотации существуют».
    По его словам, по сути, педагоги, живущие в Раквере, в получасе езды, за ту же работу могут получать на 50% больше зарплаты. «Всем понятно, насколько сложно нашим школам оставаться конкурентоспособными при наборе учителей в таких условиях», – замечает он.

    Нестандартный Ида-Вирумаа

    Волость Алутагузе занимает почти половину территории Ида-Вирумаа и располагается между крупными городами и побережьем Чудского озера. Вопреки представлению об Ида-Вирумаа как о русском и промышленном регионе, Алутагузе – это сельская местность, населенная, в основном, эстонцами. Государственных школ и гимназий здесь нет, все три школы – муниципальные и все преподают на эстонском языке. Соответственно, проблемы перехода на эстонский язык обучения здесь не существует.
    Председатель волостного собрания Алутагузе Марек Кулламяги говорит, что в этой волости средняя зарплата школьного учителя с учетом доплаты – около 2600 евро (брутто), после объявленного правительством повышения – будет более 2700. При этом в маленьких волостных школах нагрузка учителей меньше, чем в городах, а самоуправлениям их содержание обходится в разы дороже.
    В связи с этим Кулламяги возмущен тем, что больше половины местных учителей сейчас бастуют из солидарности с коллегами, которые требуют себе гораздо меньшую зарплату.
    «Когда дают дополнительные деньги в русскоязычных самоуправлениях – Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве, чтобы был стимул перехода на эстонский язык – это понятно, оправдано и хорошо, – сказал Марек Кулламяги. – У нас тоже педагоги получают доплату, хотя у нас вокруг эстоноязычная среда, и я не очень понимаю, почему такое повышение – и в эстоноязычной местности тоже. Вроде бы тоже Ида-Вирумаа, но у нас как была эстонская среда, так и осталась, ничего не изменилось».
    Председатель волостного собрания сказал, что учителей не хватает везде, но в Алутагузе пока штат с трудом, но укомплектован. И заметного притока новых учителей нет.

    Задачи те же, но доплата влияет иначе

    В волостях Причудья, в отличие от волости Алутагузе, есть русскоязычные школы, которые переходят на эстонский язык обучения. Но региональной доплаты здесь нет: территориально они относятся к другим уездам.
    В Ида-Вирумаа – относительно крупные города и надбавка 50%, в Причудье – тихие городки на озере и более низкая зарплата учителей. К тому же, очень небольшой выбор арендного жилья, добавляет Анатолий Гольц, замещающий член волостного собрания волости Муствеэ, избранный также в попечительский совет местной гимназии. Гольц рассказал ДВ, что знает нескольких учителей, которые подумывают о работе в Ида-Вирумаа.
    Волость Муствеэ непосредственно граничит с последним, от города Муствеэ до, например, Кохтла-Ярве – около часа езды на машине.
    Гольц считает, что на настроения учителей влияют не только доплата в Ида-Вирумаа, но и многолетние разговоры о реформе школьной сети в Причудье, в результате которой может закрыться гимназическая ступень, а часть учителей могут потерять работу.
    «Учителя, конечно, не могут относиться хладнокровно к этому, они потихонечку уходят либо подыскивают себе какую-то альтернативу на случай, если вдруг произойдет действительно так, как говорят», – сказал Анатолий Гольц.
    Соседняя волость Пейпсияэре уже слишком далеко от городов Ида-Вирумаа, чтобы всерьез говорить о том, что учителя смогут ездить туда на работу каждый день. К тому же, нехватка учителей есть и здесь. Ирина Орлова, член местного волостного собрания, в качестве примера приводит одну из волостных школ, которая получила предписание от минобразования заполнить вакансии социального педагога и логопеда, но никак не может этого сделать. При этом Орлова рассказывает, что лично знает одного педагога, переехавшего в Ида-Вирумаа.
    Гольц и Орлова в своих волостях находятся в оппозиции. По их описанию, школьные проблемы Причудья – отток населения, качество преподавания эстонского, переход на эстоноязычное обучение – очень похожи на такие же проблемы в Ида-Вирумаа. Но поскольку в Причудье никакой региональной доплаты нет, готовые к переезду учителя поедут не сюда. А в Ида-Вирумаа тем временем надбавку в том числе будут получать учителя обычных эстонских школ.

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