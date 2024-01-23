Эпицентр

Лаура Сакс

24 января 2024 в 7:23









В вопросе зарплат у директоров школ связаны руки. Вся система нуждается в переменах

«Когда Арно с отцом добрались до здания школы, учителей там уже не осталось» – гласил один из плакатов на демонстрации учителей перед Рийгикогу. Когда корреспондент Äripäev прибыл в гимназии Саку и Пельгулинна, там тоже почти не было учителей. Присутствовали директора школ, на которых во время забастовки легла вся тяжесть организации учебы.

Директор Сакуской гимназии Кейт Фомочкин (в центре) считает, что модель построения карьеры учителей должна быть совершенно иной, чем сейчас. Фото: Liis Treimann

Каково это, когда на твои плечи ложится ответственность за 1500 школьников? Как организовать учебу с минимумом педагогов?

Кейт Фомочкин, директор гимназии Саку, рассказывает, что план занятий был готов уже в прошлую среду. В небольших классах преподает вспомогательный персонал и учителя старших классов. По словам директора, в такой большой школе без четкого представления о том, что делать, и расписания справиться бы не удалось. «В пятницу вечером я вернулся домой со спокойным сердцем: у нас готов хороший план», – говорит он.