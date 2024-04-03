Эстонский бизнесмен не собирается уходить с российского рынка. Он сам носит товар через границу
Айвар Фридрихсон был готов публично говорить о том, как ведет бизнес.Фото: Andras Kralla
«Я хожу по тонкому льду», – признает эстонский предприниматель Айвар Фридрихсон, который не собирается закрывать свои магазины в России и носит товары через границу под видом личных вещей.
Более того, он считает, что Эстония должна защитить его российские активы в случае, если власти РФ их национализируют.
Фридрихсону принадлежат два магазина в одном из мебельных торговых центров в Петербурге. Точнее – его жене Елене Душенко, у которой есть российский вид на жительство, однако бизнес пара ведет вместе. Один магазин продает предметы декора от российского бренда Bogacho, а другой – мебель, в том числе на сайте можно увидеть продукцию эстонской компании Evelekt (известна под брендом Home4you), а также литовского завода Optimata.
Дополнено Home4you: мы не продаем мебель в Россию
Глава компании Evelekt Юри Зоова после публикации статьи заявил, что его компания еще в 2018 году закончила поставки российской компании Фридрихсона. «Смею предположить, что наши товары были добавлены в их интернет-магазин именно тогда», – сообщил он.
Эстонская же компания Фридрихсона LuxFri OÜ в 2023 году приобрела у Evelekt товаров на сумму 7500 евро. Зоова сообщил, что прекращает сотрудничество с LuxFri.
Пешком через границу с медведями в чемодане
У Фридрихсона и его жены есть бизнес и в Эстонии – его оборот вдвое меньше, чем у российской компании. В Таллинне у них два магазина, которые по договору франшизы тоже представляют российский интерьерный бренд Bogacho – один в Järve Keskus, другой в Idakeskus.
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Апологеты блестящей идеи отобрать право голоса у граждан России и Беларуси как будто хотят это сделать из соображений безопасности. В действительности, даже если не иметь в виду простое желание политиков прибрать к рукам власть там, где это сделать благодаря несознательным жителям пока не удалось, эта идея может не достигнуть своей цели.
Апологеты блестящей идеи отобрать право голоса у граждан России и Беларуси как будто хотят это сделать из соображений безопасности. В действительности, даже если не иметь в виду простое желание политиков прибрать к рукам власть там, где это сделать благодаря несознательным жителям пока не удалось, эта идея может не достигнуть своей цели.
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Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.