    Эстонская компания попала под санкции США

    Фото: ANNA MONEYMAKER

    Минфин США в понедельник пополнил список лиц, находящихся под антироссийскими санкциями. В него попали и иностранцы, которые были замечены в работе с подсанкционными компаниями из России. В список включена и эстонская фирма.

    В понедельник США внесли в санкционные списки еще два физических лица и 18 юридических лиц, работающих в секторах финансовых услуг и экономических технологий Российской Федерации. «Многие из сегодняшних объектов предлагают услуги ранее включенным в перечень организациям, в том числе российским финансовым учреждениям, или злоупотребляют виртуальными активами для уклонения от санкций», – говорится в пояснении Государственного департамента.
    Компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ также попала в список. Bitfingroup судя по данным коммерческого регистра, 25 марта 2024 года прекратила свою деятельность и была закрыта. До этого компания не публиковала отчетность.
    В санкционные списки также внесен Тимур Буканов, гражданин России. Он был замечен в оказании финансовых услуг в России.

    Эстонская компания, единственным владельцем которой указан Буканов, была внесена в список за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, Буканова.

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC)
    В России у Буканова есть компания «Центр обработки электронных платежей» с выручкой 45 миллионов рублей (примерно 450 000 евро) в 2022 году.
    У Буканова также есть компания Bitfingroup в Казахстане.

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