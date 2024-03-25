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25 марта 2024 в 16:35









Эстонская компания попала под санкции США

Фото: ANNA MONEYMAKER

Минфин США в понедельник пополнил список лиц, находящихся под антироссийскими санкциями. В него попали и иностранцы, которые были замечены в работе с подсанкционными компаниями из России. В список включена и эстонская фирма.

В понедельник США внесли в санкционные списки еще два физических лица и 18 юридических лиц, работающих в секторах финансовых услуг и экономических технологий Российской Федерации. «Многие из сегодняшних объектов предлагают услуги ранее включенным в перечень организациям, в том числе российским финансовым учреждениям, или злоупотребляют виртуальными активами для уклонения от санкций», – говорится в пояснении Государственного департамента.

Компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ также попала в список. Bitfingroup судя по данным коммерческого регистра, 25 марта 2024 года прекратила свою деятельность и была закрыта. До этого компания не публиковала отчетность.

В санкционные списки также внесен Тимур Буканов, гражданин России. Он был замечен в оказании финансовых услуг в России.

Эстонская компания, единственным владельцем которой указан Буканов, была внесена в список за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, Буканова. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC)

В России у Буканова есть компания «Центр обработки электронных платежей» с выручкой 45 миллионов рублей (примерно 450 000 евро) в 2022 году.