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Ану Йыги

25 марта 2024 в 9:57









Компания палдиского магната потеряла 600 млн евро оборота

Алексей Чулец в 2010 году. Фото: Andras Kralla

Компания по продаже топлива бизнесмена из Палдиски Алексея Чульца NT Bunkering, пострадавшая от санкций и находящаяся под уголовным расследованием, пережила резкое падение оборота. Согласно прошлогоднему отчету компании, было потеряно более 600 млн евро.

А именно – если в 2022 году оборот фирмы достигал 613 млн евро, то в прошлом году от него осталось менее 10 млн евро. Аудитор не утвердил отчет.

Как в 2022, так и в 2023 году предприятие получило коммерческий убыток в размере почти 6 млн евро.

Аудитор Катриан Сяде отказалась от выдачи оценки отчету NT Bunkering за 2023 год.

«В ходе аудита мы не смогли выполнить все запланированные аудиторские процедуры. Нам также не удалось собрать достаточно доказательств альтернативными методами», – пояснила она.

Точно с таким же объяснением аудитор отказался и от оценки отчетов за 2022 и 2021 годы. Все эти отчеты были отправлены в Коммерческий регистр в один и тот же день.

NT Bunkering отмечает в отчете, что на их деятельность влияют санкции, но сохраняет оптимизм: «Несмотря на то, что эти требования и ограничения сильно влияют на весь рынок, компания не только сохраняет стабильное положение на рынке, но и успешно развивается». Отчет подписан членом правления компании Алексеем Мюрисепом.

В то же время осенью прошлого года Мюрисеп сообщал «Деловым ведомостям», что компания прекратила деятельность. «Все закончилось», – констатировал управляющий. По его словам, действующие санкции сделали ведение бизнеса компании невозможным.

По информации эстонской прокуратуры, в сентябре прошлого года нефтетранзитная компания ввезла из России около 12 500 тонн мазута стоимостью почти 6,6 млн долларов, находящегося под санкциями. По бумагам, поданным в Налогово-таможенный департамент, топливо было произведено в Казахстане и ехало через РФ транзитом. Но при проверке выяснилось, что казахстанская экспортная декларация, а значит, и прочие документы, которые должны были подтвердить происхождение товара, могут быть поддельными.

В марте Госсуд оставил в силе решение, согласно которому имущество компании NT Bunkering, занимающейся продажей топлива, остается под арестом. Фирма не может распоряжаться деньгами на своем счете и пользоваться автомобилем Porsche за 100 тысяч евро.

NT Bunkering входит в концерн Baltic Sea Bunkering. Концерном в равных долях владеют Алексей Чулец и Сергей Пастерс.