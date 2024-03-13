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Николай Андреев

14 марта 2024 в 4:00









Турфирмы: спрос на путешествия по России не падает, на некоторых направлениях растет

Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Часть жителей Эстонии отказались от туристических поездок в Россию из-за страха или по принципиальным соображениям. Туристические фирмы, которые работают на этом направлении, стараются не афишировать свою деятельность. Но владельцы двух таких компаний рассказали ДВ, что спрос по-прежнему есть.

Поездки через Нарову осложняются международными санкциями, особенно отключением России от системы SWIFT, из-за чего с эстонской банковской карточки невозможно забронировать там отель, заранее купить билеты в театр и расплатиться на территории самой РФ.

Поскольку погранпункт в Ивангороде закрыт для движения транспорта, пересечь границу здесь можно только пешком, очереди на границе теперь значительно выросли. Департамент полиции и погранохраны рекомендует не ездить в Россию и предупреждает, что в случае наплыва мигрантов граница может быть вообще закрыта.

Российские власти значительно подняли стоимость виз в РФ для граждан Эстонии – подорожание на сумму от нескольких десятков до примерно полутора сотен евро в зависимости от типа визы. Но туристов все это не останавливает.

Купить путевку в Россию легко

Поиск туров в Россию, если искать в Google на эстонском языке, выдает, в основном, предупреждения государственных служб и рекламу компаний, которые оформляют визы, но не организуют туристические поездки. Если искать на русском, Google выдает множество эстонских турфирм, которые их организуют.

Компания Galaton Bussid предлагает отправиться на север России – на остров Валаам и в горный парк Рускеала в Карелии. В древние монастыри Валаама и Псковщины приглашает и Juventa Tuur. В Санкт-Петербург продает туры Kindlus Tour. Турбюро Pandion предлагает автобусные поездки в Петербург, Петергоф и в Псковскую область. Турбюро Lorita продает туры в Москву, до которой предлагает добираться поездом из Ивангорода, а также туры из Таллинна в монастыри Псковской области и в Петербург с окрестностями. Сайт агентства путешествий Sakvoyage предлагает организацию школьных туров в несколько городов России.

Чаще всего на российском направлении встречаются именно туры в Санкт-Петербург и соседние города – Петергоф, Ораниенбаум. Некоторые фирмы предлагают также посетить Калининград, изредка можно найти путевки в Великий Новгород. Для этих компаний Россия – одно из направлений, большинство туров, которые есть в продаже – по Эстонии, по странам Европы, либо в Турцию и Египет.

Рекламируют, но не афишируют

Турфирма Tasko среди многочисленных направлений по Европе рекламирует на своем сайте и несколько туров в разные города России, однако член правления компании Галина Кириллова заявила ДВ, что турами в Россию фирма не занимается.

Компания Viktoria Reisid предлагает на своем сайте тур в Москву – из Таллинна до Пскова на автобусе, оттуда до Москвы на поезде. Сотрудница компании предпочла не рассказывать о работе на российском направлении подробно, сказав, что на основании единственного тура трудно что-то сказать.

Владельцы еще двух турфирм согласились рассказать о своей работе на российском направлении более подробно, но только на условиях анонимности.

«В наше время это расценивается как какая-то измена родине, хотя хочу подчеркнуть, что наши путешествия связаны исключительно с культурой. Чтобы ни происходило, “отключать” культуру нельзя», – сказал владелец одной из туристических фирм.

«Ездят разные люди – и те, кто за, и те, кто против определенных событий. Те, кто против, едут именно ради культуры», – добавил он.

По его словам, в Петербург продолжают ездить не только русскоязычные жители Эстонии, но и эстонцы: «Но они тоже просят не афишировать, боятся осуждения коллег. И едут не для того, чтобы выразить поддержку (войне – прим. ред.), они очень негативно к этому относятся, но уже устали, отстраняются от политики и хотят поехать посмотреть “Лебединое озеро” в “Мариинском”. Это удивительный момент».

Хозяйка другого туристического агентства также рассказала, что большинство ее клиентов на российском направлении – русскоязычные, но есть и несколько постоянных клиентов-эстонцев – это пожилые жители Южной Эстонии, которые ездят в Санкт-Петербург:

«Петербург – центр культурного притяжения, люди скучают по нему. Хотя правительство и говорит нам, что не надо лишний раз ходить в Эрмитаж».

Сезон автобусных поездок начнется с потеплением

«Сезон еще впереди. Все зависит от того, куда люди хотят ехать, а не от того, куда мы хотим их везти, – сказал владелец турфирмы. – В прошлом году был интерес, в этом году – пока не знаю, посмотрим».

Предварительные заявки от туристов, которые уже поступили, – также не показатель, считает он. Случается, что люди теряют доход, отменяют поездку и просят вернуть деньги, на что фирма соглашается.

«Наверное, через месяц-два картина будет понятна», – добавил он.

По словам владельца турфирмы, в прошлом году спада на российском направлении не было, а сейчас он возможен из-за того, что в Ивангороде закрылся на ремонт автомобильный погранпункт. При этом подорожание российских виз, по его мнению, не сказывается на спросе:

«Вот как в Париж с удовольствием летают, чтобы прогуляться по Парижу, или летают в Прагу, в Будапешт, в Барселону – в туристические города, так и ближайший такой российский город Петербург позволяет, что называется, насытиться культурой. И те, кто ездит, их пока ничего не будет останавливать. Те же, кто вынужден считать деньги в связи с экономической ситуацией, будут уже сравнивать с европейскими поездками, связанными с культурой, смотреть, куда выгоднее будет поехать».

Хозяйка другого туристического агентства также отмечает, что поездки в Санкт-Петербург остаются по-прежнему популярными. Она согласна, что подорожание виз в РФ не останавливает клиентов. Например, годовая виза для посещения родственников подорожала в два с лишним раза. И те клиенты, которые ездят нечасто, стали выбирать одноразовые электронные визы, цена которых не изменилась. А поток клиентов, желающих оформить обычные визы, наоборот, упал.

Растет спрос на Псков и Калининград

Хозяйка турагентства говорит, что на работу серьезно повлияло закрытие для транспорта границы в Ивангороде. Но компания провела пробную поездку с пешим переходом границы, и оказалось, что это занимает даже меньше времени, чем раньше уходило, сидя в автобусе.

«Мы стараемся кардинально менять направления, если мы не ездим в Санкт-Петербург. У нас набрано уже три группы в Калининград. Спрос не падает! Набрана группа на июнь в поездку по Золотому кольцу России – и здесь спрос не падает, а наоборот», – замечает она.

Она добавила, что для поездки по Золотому кольцу пришлось набирать даже дополнительную группу, поскольку мест всем желающим не хватило. Также растет спрос на псковское и калининградское направления.

«Оказывается, у нас много людей с корнями в Калининграде. Кому-то интересно, потому что это анклав, он всегда был недоступен, потому что ехать нужно было с пересадками на рейсовых автобусах. А у нас – прямой рейс. Это янтарный край, другое Балтийское море, немного не российский город по архитектуре. Причем это не первый год, когда есть спрос на него – это было и до пандемии. Три группы – на апрель, июнь и сентябрь, вы не поверите, уже набраны», – рассказала хозяйка турагентства.

Судя по обсуждениям в тематических группах в социальных сетях, интерес к российскому направлению действительно сохраняется: местные клиенты спрашивают совета относительно путевок. Их не отпугивает ни вероятность оказаться по ту сторону закрытой границы, ни другие соображения.