Турфирмы: спрос на путешествия по России не падает, на некоторых направлениях растет
Казанский собор в Санкт-Петербурге.
Часть жителей Эстонии отказались от туристических поездок в Россию из-за страха или по принципиальным соображениям. Туристические фирмы, которые работают на этом направлении, стараются не афишировать свою деятельность. Но владельцы двух таких компаний рассказали ДВ, что спрос по-прежнему есть.
Поездки через Нарову осложняются международными санкциями, особенно отключением России от системы SWIFT, из-за чего с эстонской банковской карточки невозможно забронировать там отель, заранее купить билеты в театр и расплатиться на территории самой РФ.
Поскольку погранпункт в Ивангороде закрыт для движения транспорта, пересечь границу здесь можно только пешком, очереди на границе теперь значительно выросли. Департамент полиции и погранохраны рекомендует не ездить в Россию и предупреждает, что в случае наплыва мигрантов граница может быть вообще закрыта.
Российские власти значительно подняли стоимость виз в РФ для граждан Эстонии – подорожание на сумму от нескольких десятков до примерно полутора сотен евро в зависимости от типа визы. Но туристов все это не останавливает.
Купить путевку в Россию легко
Поиск туров в Россию, если искать в Google на эстонском языке, выдает, в основном, предупреждения государственных служб и рекламу компаний, которые оформляют визы, но не организуют туристические поездки. Если искать на русском, Google выдает множество эстонских турфирм, которые их организуют.
Компания Galaton Bussid предлагает отправиться на север России – на остров Валаам и в горный парк Рускеала в Карелии. В древние монастыри Валаама и Псковщины приглашает и Juventa Tuur. В Санкт-Петербург продает туры Kindlus Tour. Турбюро Pandion предлагает автобусные поездки в Петербург, Петергоф и в Псковскую область. Турбюро Lorita продает туры в Москву, до которой предлагает добираться поездом из Ивангорода, а также туры из Таллинна в монастыри Псковской области и в Петербург с окрестностями. Сайт агентства путешествий Sakvoyage предлагает организацию школьных туров в несколько городов России.
Чаще всего на российском направлении встречаются именно туры в Санкт-Петербург и соседние города – Петергоф, Ораниенбаум. Некоторые фирмы предлагают также посетить Калининград, изредка можно найти путевки в Великий Новгород. Для этих компаний Россия – одно из направлений, большинство туров, которые есть в продаже – по Эстонии, по странам Европы, либо в Турцию и Египет.
Рекламируют, но не афишируют
Турфирма Tasko среди многочисленных направлений по Европе рекламирует на своем сайте и несколько туров в разные города России, однако член правления компании Галина Кириллова заявила ДВ, что турами в Россию фирма не занимается.
Компания Viktoria Reisid предлагает на своем сайте тур в Москву – из Таллинна до Пскова на автобусе, оттуда до Москвы на поезде. Сотрудница компании предпочла не рассказывать о работе на российском направлении подробно, сказав, что на основании единственного тура трудно что-то сказать.
Владельцы еще двух турфирм согласились рассказать о своей работе на российском направлении более подробно, но только на условиях анонимности.
«В наше время это расценивается как какая-то измена родине, хотя хочу подчеркнуть, что наши путешествия связаны исключительно с культурой. Чтобы ни происходило, “отключать” культуру нельзя», – сказал владелец одной из туристических фирм.
«Ездят разные люди – и те, кто за, и те, кто против определенных событий. Те, кто против, едут именно ради культуры», – добавил он.
По его словам, в Петербург продолжают ездить не только русскоязычные жители Эстонии, но и эстонцы: «Но они тоже просят не афишировать, боятся осуждения коллег. И едут не для того, чтобы выразить поддержку (войне – прим. ред.), они очень негативно к этому относятся, но уже устали, отстраняются от политики и хотят поехать посмотреть “Лебединое озеро” в “Мариинском”. Это удивительный момент».
Хозяйка другого туристического агентства также рассказала, что большинство ее клиентов на российском направлении – русскоязычные, но есть и несколько постоянных клиентов-эстонцев – это пожилые жители Южной Эстонии, которые ездят в Санкт-Петербург:
«Петербург – центр культурного притяжения, люди скучают по нему. Хотя правительство и говорит нам, что не надо лишний раз ходить в Эрмитаж».
Сезон автобусных поездок начнется с потеплением
«Сезон еще впереди. Все зависит от того, куда люди хотят ехать, а не от того, куда мы хотим их везти, – сказал владелец турфирмы. – В прошлом году был интерес, в этом году – пока не знаю, посмотрим».
Предварительные заявки от туристов, которые уже поступили, – также не показатель, считает он. Случается, что люди теряют доход, отменяют поездку и просят вернуть деньги, на что фирма соглашается.
«Наверное, через месяц-два картина будет понятна», – добавил он.
По словам владельца турфирмы, в прошлом году спада на российском направлении не было, а сейчас он возможен из-за того, что в Ивангороде закрылся на ремонт автомобильный погранпункт. При этом подорожание российских виз, по его мнению, не сказывается на спросе:
«Вот как в Париж с удовольствием летают, чтобы прогуляться по Парижу, или летают в Прагу, в Будапешт, в Барселону – в туристические города, так и ближайший такой российский город Петербург позволяет, что называется, насытиться культурой. И те, кто ездит, их пока ничего не будет останавливать. Те же, кто вынужден считать деньги в связи с экономической ситуацией, будут уже сравнивать с европейскими поездками, связанными с культурой, смотреть, куда выгоднее будет поехать».
Хозяйка другого туристического агентства также отмечает, что поездки в Санкт-Петербург остаются по-прежнему популярными. Она согласна, что подорожание виз в РФ не останавливает клиентов. Например, годовая виза для посещения родственников подорожала в два с лишним раза. И те клиенты, которые ездят нечасто, стали выбирать одноразовые электронные визы, цена которых не изменилась. А поток клиентов, желающих оформить обычные визы, наоборот, упал.
Растет спрос на Псков и Калининград
Хозяйка турагентства говорит, что на работу серьезно повлияло закрытие для транспорта границы в Ивангороде. Но компания провела пробную поездку с пешим переходом границы, и оказалось, что это занимает даже меньше времени, чем раньше уходило, сидя в автобусе.
«Мы стараемся кардинально менять направления, если мы не ездим в Санкт-Петербург. У нас набрано уже три группы в Калининград. Спрос не падает! Набрана группа на июнь в поездку по Золотому кольцу России – и здесь спрос не падает, а наоборот», – замечает она.
Она добавила, что для поездки по Золотому кольцу пришлось набирать даже дополнительную группу, поскольку мест всем желающим не хватило. Также растет спрос на псковское и калининградское направления.
«Оказывается, у нас много людей с корнями в Калининграде. Кому-то интересно, потому что это анклав, он всегда был недоступен, потому что ехать нужно было с пересадками на рейсовых автобусах. А у нас – прямой рейс. Это янтарный край, другое Балтийское море, немного не российский город по архитектуре. Причем это не первый год, когда есть спрос на него – это было и до пандемии. Три группы – на апрель, июнь и сентябрь, вы не поверите, уже набраны», – рассказала хозяйка турагентства.
Судя по обсуждениям в тематических группах в социальных сетях, интерес к российскому направлению действительно сохраняется: местные клиенты спрашивают совета относительно путевок. Их не отпугивает ни вероятность оказаться по ту сторону закрытой границы, ни другие соображения.
В середине февраля глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что более 90% от общего количества единых электронных виз было выдано гражданам 10 стран (Китай, Эстония, Германия, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Латвия, Иран, Литва, Италия). Гражданам иностранных государств, которых Россия называет «недружественными», было выдано 43 тыс. единых электронных виз, т.е. 25% от общего количества.
В августе Климов отмечал, что Россия выдала европейцам на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период 2022 года. Однако текущие показатели далеки от цифр 2019 года, когда европейцам было выдано 1,645 млн виз, из которых 1,112 млн – туристические.
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